L'infezione da Legionella pneumophila si manifesta come una polmonite (con o senza manifestazioni extra-polmonari) o come sindrome multisistemica.

Malattia dei Legionari

Il quadro clinico con il quale si presenta più comunemente l'infezione da Legionella pneumophila è quello di una polmonite acuta, che esordisce con i tipici sintomi dell'influenza.

La malattia dei legionari non ha caratteristiche cliniche specifiche che permettano di distinguerla da altre forme atipiche o batteriche di polmonite comunitaria. Per questo, è spesso mal diagnosticata, quindi non riconosciuta tempestivamente, e può correlare ad una prognosi infausta per insufficienza cardiaca e/o respiratoria. In mancanza di un trattamento adeguato, infatti, la malattia evolve verso un graduale peggioramento. Complessivamente, il tasso di mortalità della polmonite da legionellosi pari a circa 10-15% (nota: nelle infezioni nosocomiali, il decesso può verificarsi nel 40-80% dei casi).

Quali sintomi comporta?

In caso di contagio, la malattia dei legionari si manifesta normalmente dopo un'incubazione di 2-10 giorni, con disturbi simili all'influenza (malessere generale, dolori muscolari diffusi e mal di testa). A queste manifestazioni seguono: febbre alta, brividi, tosse non produttiva, dolori al torace, respiro affannoso e sintomi comuni ad altre forme di polmonite.