Le malattie della pelle possono disturbare il sonno?

Uno studio completo è stato presentato a Berlino durante l'ultimo congresso dell'European Academy of Dermatology and Venereology (Eadv). I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 50mila adulti icon patologie cutanee in 20 Paesi europei diversi, per monitorare come i sintomi di chi vive con una malattia della pelle , come prurito , bruciore, nervosismo ecc, potessero avere un impatto sulla qualità del loro sonno.

Sintomi che disturbano il sonno

Prurito

sensazione di calore o bruciore

formicolio

sensazione di pelle che tira

ansia, frustrazione, nervosismo correlati alla patologia dermatologica

Una sorta di circolo vizioso in cui il paziente dermatologico purtroppo può entrare per via dei sintomi che ostacolano il sonno. Ciò a sua volta aumenta lo stress che interferisce con la patologia dermatologica stessa, spesso aggravando le lesioni cutanee in particolare di eritemi, eczemi, acne, psoriasi, rosacea, e alopecia.

E' conclamata la relazione tra sistema nervoso centrale e pelle: lo stato infiammatorio causato dallo stress e dal nervosismo, porta ad una riacutizzazione delle patologie dermatologiche.