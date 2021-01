La stitichezza o stipsi, ossia la difficile e non regolare evacuazione causata dal rallentamento del transito intestinale a livello del colon-retto e dalla formazione di feci particolarmente dure, colpisce con maggior frequenza le donne e chi è in situazioni di particolare stress. Nonostante l'ottimale frequenza di defecazione vari da soggetto a soggetto, indicativamente dovrebbe essere di almeno tre volte a settimana. La stitichezza può essere di tipo acuto o cronico: la forma acuta ha carattere transitorio e si risolve spontaneamente in qualche giorno. Può comparire in determinate situazioni, come in viaggio, a seguito di determinate terapie farmacologiche (soprattutto antibiotici) o a seguito di un intervento chirurgico. La forma cronica, invece, è quella condizione per la quale la difficoltà a evacuare correttamente perdura per oltre 6 mesi e le cause vanno ricercate in vere e proprie alterazioni della motilità intestinale e/o anorettale o in altre patologie (malattie oncologiche, diabete, malattie neurodegenerative, ipotiroidismo). Esistono alcuni rimedi da mettere in pratica per evitare l'insorgenza di disturbi al transito intestinale.