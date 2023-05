Lavarsi i denti sotto la doccia: fa bene o male?

Lavarsi i denti sotto la doccia è un'azione che ha pro e contro evidenti. Tra i primi rientra il risparmio idrico, (Spazzolare i denti nel lavandino con il rubinetto aperto comporta un consumo di circa quattro litri d'acqua a settimana), ad esempio, mentre tra gli aspetti negativi, invece, la proliferazione di germi e batteri . Spazzolare i denti in doccia può certamente ridurre di qualche minuto il tempo dedicato alla propria routine di cura personale, ma per quanto concerne l' igiene non è sempre una buona opzione.

Lavarsi i denti sotto la doccia: quali benefici?

Gli effetti di lavarsi i denti sotto la doccia sono stati dimostrati da diverse ricerche scientifiche che hanno dimostrato che molti soffioni in doccia ospitano alti livelli di batteri come ‌Mycobacterium avium‌, che possono causare infezioni polmonari se inalati o ingeriti. Per questo motivo, alcuni esperti dicono che è meglio continuare a spazzolare i denti al lavandino. È possibile che i batteri sul soffione della doccia vengano raccolti dal getto della doccia e finiscano in bocca mentre si lavano i denti. Nel frattempo, altri riconoscono che può essere più conveniente gestire la pulizia dei denti sotto la doccia.

C'è una cosa su cui dentisti e igienisti dentali concordano sono d'accordo: non si deve lasciare lo spazzolino all'interno della doccia in quanto l'ambiente umido fornisce le condizioni ideali per la crescita dei batteri, quindi è importante assicurarsi che lo spazzolino possa asciugarsi in modo appropriato e rapido. E' consigliato, invece, riporre lo spazzolino in un portaspazzolino o una custodia, assicurandosi in ogni caso che sia distante dalla toilette.

Lavarsi i denti sotto la doccia potrebbe esporvi a batteri che arriverebbero potenzialmente danneggiare la salute dentale e generale. Quindi, se si decide di continuare a spazzolare sotto la doccia per questione di comodità e risparmio di tempo e acqua, è bene assicurarsi di riporre lo spazzolino da denti in un luogo asciutto al termine della pulizia.

Lavando i denti sotto la doccia sicuramente si ottimizzano i tempi, ma in realtà si tene anche a dedicare meno attenzione all'intero processo di pulizia e all'igiene orale in generale. Al contrario, invece, spazzolarsi i denti davanti allo specchio consente di correggere gli eventuali errori, come l'angolazione dello spazzolino, ma anche lo sporco ancora presente, residui di cibo da eliminare, o ancora sanguinamenti gengivali. Non solo, anche il risciacquo non è propriamente igienico se fatto all'interno del box doccia perché inevitabilmente saliva e residui finiscono per scorrere sulla pelle delle gambe e dei piedi.