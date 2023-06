Lavare i denti una volta al giorno: cosa succede?

Introduzione Gli errori nell'igiene orale, soprattutto quando si parla di lavare i denti in modo corretto e con regolarità, sono piuttosto comuni. La routine serrata di ogni giorno, come la sveglia presto la mattina o l'elevata stanchezza prima di andare a letto, possono far dimenticare di lavare i denti. La domanda è naturale: quante volte al giorno ‌si dovrebbero lavare i denti per non avere conseguenze? Una volta non è abbastanza.

Quante volte lavare i denti al giorno? Secondo i dentisti è fondamentale lavare i denti due volte al giorno con un dentifricio al fluoro, spazzolando per due minuti ogni volta, senza esagerare con gli appuntamenti con lo spazzolino: non più di tre volte al giorno perché troppo spazzolamento può consumare lo smalto dei denti. Vale la pena notare che la raccomandazione due volte al giorno che probabilmente conosciamo non è supportata da una ricerca approfondita. In effetti, una revisione sistematica e una meta-analisi dell'ottobre 2016 nel ‌Journal of Dental Research‌ non hanno trovato alcun legame significativo tra la frequenza dello spazzolamento e l'incidenza di carie o cavità dentali. Tuttavia, la maggior parte dei dentisti raccomandano di lavarsi i denti due volte al giorno, in quanto mostrerebbe maggiori benefici. Ne beneficiano l'alito e soprattutto l'accumulo di placca sui denti che, spazzolando mattino e sera si riduce in maniera sensibile. La placca dentale costituisce una sorta di pellicola appiccicosa che si avverte sui denti prima di lavarli. Quando la placca non viene rimossa, può causare gengivite e potenzialmente progredire in una grave infezione gengivale. Rimuovendo regolarmente i detriti dai denti, si previene anche carie, carie e malattie gengivali. I momenti migliori, secondo gli esperti, per lavarsi i denti sono comunemente il mattino e la sera prima di andare a dormire. La saliva aiuta a impedire ai batteri di attaccare lo smalto dei denti. Tuttavia, la produzione di saliva diminuisce in modo significativo durante la notte, il che rende la spazzolatura prima di andare a letto fondamentale per la routine di igiene orale. Nel tempo, saltare la spazzolatura durante la notte può causare danni significativi. Malattia gengivale e parodontali dolore,

sanguinamento,

recessione gengivale Un'altra conseguenza della cattiva routine di igiene orale interessa le gengive. La gengivite e la parodontite insorgono quando i batteri, persistendo nella bocca, provocano danni. I residui di cibo, i batteri tra i denti, il tartaro possono infiammare le gengive e causare le malattie gengivali. La gengivite è lo stato iniziale della malattia, che se trascurata diventa "parodontite". I segni delle malattie gengivali più comuni sono alitosi e sensazione di amaro in bocca.

Lavare i denti una volta al giorno: perché non basta La risposta breve è no, lavarsi i denti una volta al giorno non è sufficiente per mantenere l'igiene dentale, secondo gli esperti in ortodonzia. Sono necessarie solo dalle 4 alle 12 ore prima che la placca inizi a formarsi sui denti. E più a lungo rimangono i batteri sui denti, più rischi possono manifestarsi. Un aumento dei batteri orali, che è stato collegato a condizioni come malattie cardiache, diabete e malattie renali (sebbene sia importante notare che nessuna ricerca ha dimostrato che i batteri orali ‌causa‌ direttamente nessuna di queste condizioni)

Il modo migliore per gestire gli effetti collaterali è la prevenzione, ovvero lavarsi costantemente i denti due volte al giorno. Se fai fatica a ricordarti di lavarti i denti al mattino o prima di andare a letto, imposta promemoria o sveglie sul telefono per non perdere mai di vista lo spazzolino.