Lassativi: Caratteristiche generali e Tipologie

Generalità I lassativi sono farmaci i prodotti utili per promuovere o accelerare l'evacuazione intestinale. Conosciuti anche come purganti - termine generalmente attribuito ai prodotti con maggior effetto lassativo - possono essere classificati, in base al meccanismo d'azione prevalente, in: Shutterstock Lassativi di massa: aumentano il volume delle feci richiamando acqua;

Lassativi irritanti/stimolanti: aumentano la motilità e la secrezione intestinale;

Lassativi lubrificanti: facilitano il passaggio delle feci rendendole più morbide;

Lassativi osmotici: agiscono trattenendo acqua nel colon. I lassativi sono largamente utilizzati, spesso su autoprescrizione ed in assenza di una reale esigenza terapeutica. Molte persone ricorrono a questi farmaci per regolarizzare le proprie funzioni intestinali, credendo di trarne benefico. Altre, ossessionate dalla bilancia, utilizzano i lassativi per "dimagrire". Indipendentemente dal motivo per cui vengono assunti, dal momento che sono reperibili senza ricetta medica, si tende a prestare poca attenzione alle loro controindicazioni. Solo conoscendone, almeno a grandi linee, caratteristiche e ripercussioni sulla salute umana, si possono evitare alcuni spiacevoli effetti indesiderati associati all'abuso di lassativi.

Lassativi Irritanti I più conosciuti lassativi irritanti sono: antrachinonici o deriati antracenici (cascara, senna, aloe, frangola, rabarbaro), bisacodile, sodio picosolfato, olio di ricino. Shutterstock Frutti di senna Meccanismo d'azione L'effetto di questi lassativi è basato su particolari sostanze, prodotte in laboratorio o contenute nella fonte vegetale utilizzata (antrachinoni presenti in aloe, cascara, rabarbaro e senna), in grado di aumentare le contrazioni coliche, favorendo il progredire delle feci verso l'esterno. Si tratta di lassativi piuttosto forti (purganti); per questo motivo il loro utilizzo dovrebbe essere sporadico (non più di 10 giorni), limitato a dosi minime e dovrebbe avvenire solo ed esclusivamente dopo il consulto con il medico. Effetti Indesiderati I lassativi irritanti sono probabilmente i più pericolosi della categoria, specie se utilizzati indiscriminatamente per lunghi periodi di tempo. Essi agiscono abbastanza rapidamente (6-12 ore) e, se assunti ad alte dosi, causano diarrea secretoria associata a dolori addominali. L'uso continuato può causare un disturbo noto come colite ipotonica, dal momento che contrazioni coliche eccessivamente energiche possono compromettere, con il passare del tempo, la funzionalità della muscolatura del colon. In pratica, le onde peristaltiche necessarie per favorire l'evacuazione, vengono dapprima potenziate "artificiosamente" attraverso l'utilizzo di lassativi e successivamente indebolite dagli stessi farmaci, che un po' alla volta rendono la muscolatura del colon sempre più spastica ed incapace di contrarsi. I purganti antrachinonici possono conferire alle urine un colorito rosaceo o brunastro e sono controindicati in gravidanza e allattamento. Bisogna quindi abbandonare l'idea, fin troppo diffusa, che un lassativo sia allo stesso tempo innocuo ed efficace solo perché di derivazione naturale. Inoltre, mente nelle formulazioni farmaceutiche il principio attivo viene accuratamente dosato, in molti lassativi di derivazione erboristica la concentrazione dell'ingrediente attivo è piuttosto variabile, perché influenzata da numerosissimi fattori. L'olio di ricino, oltre ad un sapore tristemente noto per la sua sgradevolezza, può causare malassorbimento e squilibri idroelettrolitici. Un ulteriore effetto indesiderato legato all'abuso di questi lassativi è la melanosi del colon (o pseudomelanosi). Aggiornamento: Nuovo Regolamento Europeo del 18 Marzo 2021 In data 8 aprile 2021 è entrato in vigore il divieto di commercializzare alimenti e integratori alimentari contenenti idrossiantraceni e loro derivati, una famiglia di molecole contenuta in diverse piante, come aloe, cassia, rabarbaro e senna. Più nel dettaglio, il nuovo Regolamento Europeo del 18 marzo 2021 - entrato in vigore, per l'appunto, l'8 aprile 2021 - modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell'idrossiantracene. Il testo completo è consultabile cliccando qui. Tuttavia, possiamo riassumere i punti principali nel seguente modo: Vengono aggiunte alla lista delle sostanze il cui impiego negli alimenti è vietato (allegato III parte A del suddetto regolamento): Aloe-emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza; Emodina e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza; Preparazioni a base di foglie di specie di Aloe contenenti derivati dell'idrossiantracene; Dantrone e tutte le preparazioni in cui è presente tale sostanza.

Vengono aggiunte alla lista delle sostanze il cui impiego negli alimenti è sottoposto alla sorveglianza della Comunità (allegato III parte C): Preparazioni a base della radice o del rizoma di Rheum palmatum L., Rheum officinale Baillon e loro ibridi contenenti derivati dell'idrossiantracene; Preparazioni a base di foglie o frutti di Cassia senna L. contenenti derivati dell'idrossiantracene; Preparazioni a base di corteccia di Rhamnus frangula L. o Rhamnus purshiana DC. contenenti derivati dell'idrossiantracene.