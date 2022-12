Labbra che prudono e irritate: Cause e Rimedi

Le labbra costituiscono una zona particolarmente delicata del viso, che può facilmente arrossarsi e irritarsi , specie in presenza di fattori come esposizione al freddo, vento e/o sole, contatto con sostanze aggressive, consumo di cibi piccanti . Se le labbra prudono e si arrossano occasionalmente, in genere, non c'è motivo di preoccuparsi: se, invece, la sensazione di pizzicore e fastidio è costante è meglio indagare perché potrebbe essere il campanello di allarme di una condizione da trattare .

Quando le labbra sono irritate, secche e pruriginose si potrebbe avere la tentazione di grattarsi. È importante non farlo e resistere all'impulso di strofinare , perché in caso contrario le labbra diventerebbero ancora più rosse e infiammate.

Specialmente durante la stagione fredda , quando le temperature sono rigide e l'aria è pungente, è piuttosto comune avere labbra screpolate e pruriginose. Ma se la situazione non migliora con l'applicazione di prodotti emollienti e/o se dura a lungo meglio non sottovalutarla perché all'origine potrebbero esserci problematiche specifiche. Ecco quali.

La cheilite

Si definiscono cheiliti tutti i processi infiammatori a carico delle semimucose labiali (da "cheilos" che significa labbro). Tipicamente, la cheilite si manifesta con arrossamento, secchezza, screpolature, desquamazione e prurito. In alcuni casi, potrebbero subentrare anche lieve dolore localizzato e piaghe sulle labbra e in bocca. Questa problematica piuttosto comune può essere scatenata da molti fattori, come la leccatura e/o mordicchiatura cronica delle labbra, un'infezione, l'esposizione agli agenti atmosferici, i traumi (per esempio per l'uso di strumenti musicali). Le cause meno comuni di cheilite includono carenze nutrizionali, tra cui carenza di vitamina B e ferro, nonché i disturbi autoimmuni.





Che cosa fare

Ovviamente, i trattamenti dipendono dalla causa sottostante. Per esempio, se la cheilite è correlata a un'infezione, il dermatologo potrebbe prescrivere una crema antimicotica per curare anche il prurito. Chi si lecca le labbra, invece, dovrebbe imparare a limitare questa cattiva abitudine e a usare barriere topiche (come vaselina e altri emollienti, cioè sostanze che inumidiscono e ammorbidiscono la pelle). In alcuni casi, per guarire l'infiammazione si può ricorrere agli steroidi topici.