La solitudine può aumentare il rischio di ictus?

Si tratta del modo in cui il soggetto percepisce il divario tra le relazioni desiderate e quelle disponibili e vive la mancanza di contatto sociale con gli altri.

Un recente studio condotto da un team di ricercatori dell'Università di Harvard (pubblicato su eClinicalMedicine) ha scoperto che la solitudine cronica è un fattore di rischio per lo sviluppo di ictus cerebrale negli anziani . La solitudine è un'esperienza soggettiva, che però può essere misurata attraverso scale e test specifici.

Successivamente, fra il 2010 e il 2012, è stata eseguita una seconda valutazione della solitudine negli 8.936 partecipanti rimasti nello studio. I volontari sono stati seguiti per altri sei anni, fino al 2018 . Nel lasso di tempo dello studio, 1.237 persone hanno avuto un ictus cerebrale.

Tutti i partecipanti, fra il 2006 e il 2010, erano stati sottoposti a dei questionari e test specifici per la " misurazione" della solitudine , fra cui la scala della solitudine dell'UCLA, una misura comunemente usata per valutare il livello di solitudine percepita.

Il nuovo studio è stato condotto sulla base dei dati raccolti nel corso di un'altra ricerca, l'Health and Retirement Study, che aveva coinvolto un gruppo rappresentativo a livello nazionale di circa 20.000 persone. Gli scienziati di Harvard hanno esaminato i database relativi a quell'indagine e hanno deciso di considerare i dati relativi a 12.161 soggetti ultracinquantenni .

Che cosa hanno scoperto i ricercatori?

I ricercatori, mettendo in correlazione tutti i dati a disposizione, hanno notato che l'ictus è stato più comune negli individui che si sentivano soli. Nel dettaglio, è emerso che chi aveva ottenuto punteggi alti nella valutazione della solitudine nel primo lasso di tempo considerato presentava il 25% di probabilità in più di avere un ictus. Un aumento di un'unità nel punteggio di solitudine era associato a un rischio di ictus più elevato del 5%.

Tra i partecipanti che sono stati valutati due volte, in due diversi momenti temporali, invece, coloro che hanno riportato livelli di solitudine costantemente elevati avevano il 56% di probabilità in più di sviluppare un ictus rispetto alle persone con livelli costantemente bassi. Di fatto, dunque, sentirsi cronicamente soli per quattro-sei anni raddoppia le probabilità di avere un ictus nei successivi 10-12 anni.

"I nostri risultati suggeriscono che gli individui che sperimentano la solitudine cronica sono a più alto rischio di ictus" hanno spiegato gli autori. "È importante valutare di routine la solitudine, poiché le conseguenze possono essere peggiori se non vengono identificate e/o ignorate".