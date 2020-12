Perdita di peso ed età È pensiero comune che perdere peso sia più difficile con l'avanzare dell'età, per via di concause che spesso hanno a che vedere con l'insorgenza di patologie e stili di vita non conosoni. Un nuovo studio ha sovvertito questa tesi. La ricerca offre incoraggiamento alla popolazione anziana che, attraverso il mantenimento di un peso sano, può contribuire alla propria salute. In un programma per il contrasto dell'obesità condotto dalla Warwick Medical School, nel Regno Unito, la perdita di peso non è stata influenzata dall'età, con risultati statisticamente equivalenti per le persone di età inferiore ai 60 anni. Lo studio ha dimostrato come la perdita di peso sia un fattore determinante a qualsiasi età ma come, invecchiando, ci siano maggiori probabilità di sviluppare le comorbidità legate all'obesità. Molte di queste sono simili agli effetti dell'invecchiamento, quindi si potrebbe sostenere che l'importanza della perdita di peso aumenta con l'avanzare dell'età, ma non che sia difficile da raggiungere. Gli autori dello studio inglese hanno evidenziato quanto la perdita di peso possa aiutare le persone anziane ad affrontare più di 50 comorbidità comuni con l'età, tra cui diabete, artrosi e disturbi dell'umore, come ansia e depressione. Anche l'aumento della mortalità e una generale mancanza di benessere negli anziani sono associati all'obesità.

Lo studio: correlazione tra peso e avanzare dell'età Il team di ricercatori ha analizzato le cartelle cliniche di 242 persone selezionate casualmente che avevano partecipato al servizio di obesità offerto dal programma WISDEM (Warwickshire Institute for the Study of Diabetes, Endocrinology, and Metabolism) tra il 2005 e il 2016. I ricercatori hanno diviso il campione in due gruppi: persone sotto i 60 anni e persone di età compresa tra 60 e 78 anni. Tutti i partecipanti avevano un'obesità patologica all'inizio, con misurazioni del BMI superiori a 40. L'analisi ha confrontato i risultati della perdita di peso nei due gruppi, sostenuta da cambiamenti nel piano alimentare, esercizio fisico e supporto psicologico e motivazionale. I risultati: la perdita di peso in entrambi i gruppi era statisticamente equivalente. Le persone nel gruppo più anziano hanno perso in media il 7,3% del loro peso corporeo, mentre quelle nel gruppo sotto i 60 anni hanno perso il 6,9%. Farmaci e aumento di peso Alcuni farmaci possono interferire con la perdita di peso corporeo, comportando altresì un aumento in alcuni casi. antipsicotici atipici, in particolare olanzapina, quetiapina e risperidone,

