La light teraphy aiuta il sonno?

Avere una fonte di luce accanto, può aiutare a dormire meglio . Alcuni studi sui disturbi del sonno , in particolare quelli legati alle interruzioni del ritmo circadiano, hanno rivelato quanto la terapia della luce possa portare risultati benefici. Si tratta di una terapia non invasiva e che non prevede alcuna assunzione di farmaci, per contrastare i diversi disturbi del sonno, regolando l'intensità della luce, la durata della sessione, e la luce più adatta.

La terapia della luce, nota anche come fototerapia , è l'esposizione a una fonte di luce più luminosa della tipica luce interna, ma non così forte da essere accomunata alla luce solare diretta. Implica l'utilizzo di una fonte luminosa per un determinato periodo di tempo, e alla stessa ora ogni giorno. La terapia della luce viene utilizzata per diversi tipi di condizioni, tra cui vari disturbi del sonno -agendo sulle aree del cervello che regolano il sonno e l'umore- jet lag , depressione e disturbo affettivo stagionale (SAD).

La terapia della luce può incoraggiare un ripristino del ritmo circadiano che, a sua volta, può aiutare a migliorare il sonno e altri sintomi. Alcune ricerche scientifiche hanno mostrato i benefici della terapia della luce per le persone con disturbi del sonno e depressione, in particolare disturbi correlati ai ritmi circadiani e l'insonnia.

Light teraphy: quando praticarla?

La terapia della luce può essere utilizzata in caso di difficoltà ad addormentarsi a un orario normale, a causa dei ritmi circadiani avanzati o ritardati. Con il disturbo avanzato della fase del sonno, ci si sente assonnati nel tardo pomeriggio o in prima serata. L'ora di andare a dormire in genere si verifica tra le 18:00 e le 21:00, quindi molto presto, che comporta il risveglio tra le 2:00 e le 5:00. In questo caso, la terapia della luce nelle prime ore della sera può aiutare a reimpostare un orologio interno "mattiniero".

Con il disturbo della fase del sonno ritardato, si tende a rimanere svegli fino a tarda sera, spesso dopo la mezzanotte. Di conseguenza, anche il risveglio sarà più tardi la mattina. In questo caso, la terapia della luce al mattino, subito dopo il risveglio, può aiutare a far avanzare l'orologio biologico, e a sentirsi assonnati prima la sera.

La terapia della luce è stata utilizzata anche per:

disritmia

orari di lavoro notturno

disturbo affettivo stagionale (SAD)

depressione

demenza