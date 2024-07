La gastroenterite lascia strascichi?

La gastroenterite può avere conseguenze?

La gastroenterite o influenza intestinale può lasciare strascichi pesanti, che possono durare nel tempo. Comunemente si pensa si tratti di una problematica transitoria, destinata a guarire nel giro di pochi giorni. In realtà, non è sempre così e in alcuni casi causa conseguenze che si trascinano addirittura per i successivi cinque anni.

La conferma arriva da uno studio condotto da un gruppo di ricercatori italiani, dell'università Cattolica del Sacro Cuore-Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, pubblicato su Gut (gruppo British Medical Journal), secondo cui talvolta la gastroenterite può evolvere nella sindrome dell'intestino irritabile (Ibs), una malattia da non sottovalutare.