L’uso dei cellulari aumenta il rischio di tumore al cervello?

C’è correlazione fra cellulari e tumore al cervello? Secondo l'Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità, non c'è alcuna evidenza scientifica che colleghi l'uso dei cellulari allo sviluppo di tumori cerebrali. L'Oms è giunta a questa conclusione basandosi sui risultati di un'importante revisione sistematica commissionata all'Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency, pubblicata sulla rivista Environment International. Gli autori hanno analizzato 5.000 studi sul tema pubblicati nella letteratura scientifica tra il 1994 e il 2022, includendone poi 63 nell'analisi finale. Ebbene, si è visto che negli ultimi 20 anni non si è verificato un incremento dell'incidenza di tumori al cervello nonostante il crescente impiego dei cellulari e della tecnologia wireless.

Perché sono nate preoccupazioni per l'uso del cellulare? L'uso del cellulare desta preoccupazione perché si tratta di una tecnologia sempre più diffusa, a diretto contatto con la testa e che funziona utilizzando deboli campi elettromagnetici a radiofrequenza, anch'essi fonte di timori. La teoria sui possibili effetti nocivi dei telefonini si era rafforzata molto qualche anno fa, in seguito a uno studio condotto sui topi, in cui gli animali esposti a radiazioni che simulavano i campi elettromagnetici dei telefoni tendevano ad ammalarsi di più. Poi, però, è stato accertato che l'esperimento era completamente inattendibile, in quanto i topi erano di un ceppo già geneticamente a rischio.

Che cosa dice il nuovo studio? Secondo il nuovo studio, non c'è alcuna correlazione significativa tra l'uso dei cellulari e l'insorgenza del cancro al cervello o di altri tumori della testa e del collo. La revisione mostra che neppure chi fa un uso elevato del cellulare, chi fa molte chiamate e chi ha il telefonino da più da 10 anni è più a rischio di ammalarsi. Lo scienziato principale di questa ricerca, Ken Karipidis, sostiene che si tratta della revisione più completa fino a oggi: si concentra, infatti, sui tumori del sistema nervoso centrale (inclusi cervello, meningi, ghiandola pituitaria e orecchio), sui tumori delle ghiandole salivari e sui tumori cerebrali. "Abbiamo concluso che le prove non mostrano un collegamento tra i telefoni cellulari e il cancro al cervello o altri tumori della testa e del collo" ha spiegato lo stesso Ken Karipidis. "Sono abbastanza fiducioso della nostra conclusione. E ciò che ci rende abbastanza fiduciosi è anche che, nonostante l'uso dei telefoni cellulari sia salito alle stelle, i tassi di tumore al cervello sono rimasti stabili". La ricerca proseguirà esaminando i tumori meno comunemente associati ai cellulari, come leucemia e Linfoma non-Hodgkin.

Le radiofrequenze sono pericolose? Gli effetti dei campi elettromagnetici e delle radiofrequenze sulla salute sono studiati da anni, molto di più di quelli del fumo. Sono oltre 11mila le ricerche condotte a oggi in questo ambito e non è mai stata dimostrata una correlazione negativa. L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) ha inserito i campi elettromagnetici a radiofrequenza nel gruppo 2B, quello dei potenziali agenti cancerogeni: allo stato attuale delle cose, infatti, non ci sono evidenze per affermare con sicurezza che facciano male. Li si considera semplicemente osservati speciali a scopo precauzionale. Si tratta di una forma di energia elettromagnetica non ionizzante (situata tra le onde radio a media frequenza e le microonde) che non è in grado di indurre mutazioni genetiche. L'unico effetto rilevato con certezza è il riscaldamento dei tessuti investiti dalla penetrazione delle onde elettromagnetiche: tuttavia, il riscaldamento legato a un uso normale del cellulare non è sufficiente a scatenare effetti negativi sul corpo umano, nemmeno sulla fertilità. Tuttavia, per un principio di precauzione, è bene osservare alcune regole che riducono il riscaldamento dei tessuti e l'esposizione ai campi elettromagnetici.