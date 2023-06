L'ovulazione aumenta il desiderio sessuale?

La maggiore attrazione del partner nel periodo del mese che coincide con l' ovulazione ha una spiegazione chimica. Non si tratta soltanto di particolare aumento della libido, ma di una connessione tra ovulazione, e quindi secrezione ormonale, ed attrazione sessuale. Durante l'ovulazione, infatti, le donne presentano livelli più elevati di feromoni, noti come copulina, ossia messaggi chimici che segnalano all'uomo attraverso il profumo la fertilità e il periodo adatto alla riproduzione.

Ovulazione aumenta il desiderio sessuale

Molteplici studi in materia hanno evidenziato come gli uomini siano in grado di identificare con estrema precisione il profumo di una donna durante i giorni dell'ovulazione, anche quando non conoscono il calendario della partner. Tutto ruota attorno alla risposta olfattiva all'ovulazione, che certamente non è nuova quale segnale inviato al cervello che rielabora l'informazione come attrazione, in maniera inconsapevole. Durante l'ovulazione, gli uomini vedono aumentare in maniera piuttosto sensibile i livelli di testosterone. L'incremento, quando esposti a copulina, arriva a toccare un +30% rispetto ai periodi pre e post ovulatori.