L'estratto di cacao può ridurre il declino cognitivo negli anziani

Estratto di cacao contro il declino cognitivo

Gli anziani che hanno assunto un integratore quotidiano di estratto di cacao per due anni, secondo diversi ricercatori che hanno analizzato la correlazione tra il consumo di estratto di cacao e l'insorgenza di determinate patologie senili, hanno riscontrato modesti miglioramenti nella funzione cognitiva.

I benefici, tuttavia, sono stati osservati solo nelle persone che all'inizio dello studio avevano una dieta di qualità inferiore. Quelli con modelli alimentari sani non hanno evidenziato un simile incremento a livello cognitivo.

I risultati aumentano la possibilità di utilizzare diete o integratori ricchi di flavanoli per migliorare la funzione cognitiva tra gli anziani con una dieta di qualità inferiore. I ricercatori del Brigham and Women's Hospital e della Harvard Medical School hanno condotto lo studio, che è stato pubblicato il 7 dicembre sull'American Journal of Clinical Nutrition.