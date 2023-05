L'artrite reumatoide peggiora durante il ciclo?

Introduzione In molti casi le mestruazioni contribuiscono al peggioramento della sintomatologia di una malattia autoimmune, come l'artrite reumatoide, patologia in cui il sistema immunitario attacca erroneamente i tessuti delle articolazioni, causando infiammazione in aree come ginocchia, fianchi, mani e polsi. Ciò può causare dolore e gonfiore. Se, tuttavia, esistono pochi studi che tracciano una connessione tra le riacutizzazioni dell'AR e il ciclo in particolare, il calo di estrogeni che si verifica prima e durante il ciclo potrebbe contribuire ad aumentare i sintomi dell'artrite reumatoide. Ciò si traduce in una maggior percezione del dolore durante le mestruazioni. In presenza di un peggioramento dei sintomi è bene rivolgersi al proprio medico reumatologo che saprà trovare un trattamento terapeutico mirato in modo da poter ridurre il dolore e prevenire i sintomi della riacutizzazione

Artrite e Ciclo: sintesi Sintomi peggiorano durante il ciclo per via del calo di estrogeni

Peggiorano dolori articolari, infiammazione

Sintomi come gonfiore alle articolazioni, spossatezza e inattività di acutizzano

Rimedi: Aanalgesici orali come antinfiammatori non steroidei: ibuprofene e naprossene; analgesici topici; farmaci antireumatici

Ormoni e Artrite Reumatoide Il legame tra AR e il ciclo esiste in quanto i sintomi dell'artrite reumatoide possono peggiorare durante il periodo premestruale e durante il flusso. Uno dei principali responsabili è di natura ormonale: i livelli di estrogeni influenzano i sintomi dell'AR. La diminuzione degli estrogeni (un importante ormone riproduttivo) durante il ciclo può avere un effetto sui sintomi durante il ciclo, o anche nel periodo in cui gli estrogeni diminuiscono nel corpo (cioè, subito prima delle mestruazioni e subito dopo l'ovulazione). Ciò può causare un aumento dell'infiammazione e dell'affaticamento delle articolazioni. L'estrogeno ha proprietà antinfiammatorie, e poiché l'artrite reumatoide è una condizione infiammatoria, la connessione tra sintomi e variazioni ormonali è confermata dagli specialisti. Questo è anche il motivo per cui diverse donne con AR possono lamentare un aumento dei sintomi durante la menopausa, poiché i livelli di estrogeni diminuiscono drasticamente durante questo periodo, cosa che al contrario, quindi, non avviene durante la gravidanza, quando i livelli di estrogeni sono alti ed il flusso mestruale è assente.

Quali sintomi possono aggravarsi I sintomi che possono aggravarsi, comuni della sindrome premestruale, che includono dolori, gonfiore delle mani e dei piedi, problemi gastrointestinali e dolore addominale. Questi si sovrappongono ai sintomi di riacutizzazioni dell'artrite reumatoide. Si avvertono, inoltre, stanchezza, spossatezza, inattività, dolori articolari e indolenzimento associati all'artrite reumatoide.