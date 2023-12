Che cos'è la ketamina?

La ketamina è un principio attivo di origine sintetica dotato di una rapida azione anestetica ed analgesica.

Molto utilizzata in ambito veterinario, in Italia, la ketamina è contenuta anche all'interno di un medicinale per uso umano (Ketamina Molteni®) da somministrarsi per via iniettabile, il cui impiego è riservato solo ed esclusivamente all'ambito ospedaliero.