IT-alert: cos’è e come funziona il messaggio di allarme sui cellulari

IT-alert, cos’è

IT-alert è il nuovo sistema di allerta nazionale utilizzato dal Dipartimento di Protezione civile per informare in maniera rapida e tempestiva i cittadini presenti in una determinata area geografica in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

Al momento il sistema è in corso di sperimentazione. Quando sarà operativo, verrà utilizzato dal Servizio Nazionale della protezione civile per avvertire la popolazione in presenza di determinati eventi emergenziali, naturalmente sempre in associazione alle modalità di informazione e comunicazione già previste e attualmente in uso, come i sistemi di allarme locale.

Lo scopo è permettere ai cittadini di adottare le necessarie misure di autoprotezione, diverse a seconda della tipologia di rischio e del contesto di riferimento. IT-alert dunque non è sistema salvifico, ma serve per diffondere in maniera rapida le prime informazioni sulle possibili situazioni di pericolo e per favorire l'adozione di misure di prevenzione e salvaguardia.

Il servizio IT-alert è conforme allo standard internazionale "Common Alerting Protocol" (CAP) e garantosce la completa interoperabilità con altri sistemi, nazionali e internazionali, di divulgazione di allerte, allarmi di emergenza e avvisi pubblici.