Nota importante

Non esiste ancora una definizione univoca e condivisa per descrivere l'istmocele. Per questa patologia sono stati adottati, infatti, molti termini come ernia, diverticolo, sacca, cuneo, assottigliamento, difetto della cicatrice del taglio cesareo ecc. A ciò si aggiunge una mancanza di consenso per i criteri diagnostici finora individuati. In ogni caso, nonostante sia una patologia "emergente", l'istmocele non è una complicanza da sottovalutare.