Ipoplasia Peniena: Cos’è? Quando un pene è troppo piccolo? Cause e rimedi

Ipoplasia Peniena: cos’è?

Cosa s’intende per Ipoplasia Peniena (o pene piccolo)?

L'ipoplasia peniena è una condizione patologica nella quale il pene in erezione non supera i sette centimetri di lunghezza. Si tratta di una forma di micropene e, spesso, è motivo di difficoltà nei rapporti sessuali. In realtà, è bene precisare sin da ora che la maggior parte degli uomini che soffrono di ipoplasia peniena presentano scroto e organi genitali interni (testicoli, vie seminali, prostata ecc.) normali per dimensioni e fisiologia. Pertanto, l'apparato riproduttivo maschile mantiene una normale funzione sessuale e un pene piccolo non interferisce con la libido, la capacità di erezione e la soddisfazione sessuale: per intenderci, l'uomo con ipoplasia peniena riesce ad urinare, si può masturbare e può raggiungere l'orgasmo.

Solitamente, l'ipoplasia peniena viene diagnosticata sia dalla nascita o durante lo sviluppo: la corretta identificazione del disturbo nei bambini è fondamentale, in quanto offre l'opportunità di un trattamento potenzialmente efficace.

Ipoplasia Peniena: quanto misura il pene?

Nell'ipoplasia peniena, la lunghezza del pene in erezione non supera i 7 centimetri. Per gli uomini adulti, tecnicamente, il pene con ipoplasia risulta più piccolo di 2,5 deviazioni standard rispetto alle dimensioni medie, per età e livello di sviluppo sessuale. Come anticipato, nella maggior parte dei casi, il pene è anormalmente piccolo rispetto ad altre strutture genitali che presentano dimensioni normali, inclusi scroto e testicoli.