Ipomania: cos’è? Sintomi episodio ipomaniacale, cause e cura

Cos’è Cos'è l'ipomania? L'ipomania è una condizione caratterizzata un umore anormalmente elevato o irritabile, accompagnato da livelli di energia o di attività insolitamente aumentati e non contestuali. Shutterstock Si tratta di una forma meno estrema di mania, con la differenza che gli episodi ipomaniacali sono generalmente di durata più breve, meno gravi e non comportano il manifestarsi di sintomi psicotici. Cosa s’intende per episodio ipomaniacale? Con episodio ipomaniacale, s'intende il manifestarsi questi marcati cambiamenti rispetto all'umore e all'energia di base di una persona, per la maggior parte della giornata, per almeno quattro giorni. In sintesi: l'ipomania è uno stato dell'umore caratterizzato da elevati livelli di energia, umore e attività che sono notevolmente diversi dal livello di base, ma meno gravi della mania totale. A differenza della mania, l'ipomania in genere non compromette il funzionamento quotidiano, né richiede il ricovero in ospedale e non presenta psicosi.

Cause e trigger comuni Cosa scatena un episodio ipomaniacale? Per ciascuno, i fattori scatenanti un episodio ipomaniacale possono essere diversi. Alcuni trigger comuni includono: Una situazione o un ambiente altamente stimolante (ad esempio: molto rumore, luci intense, grandi folle)

Un importante cambiamento di vita (es. divorzio, matrimonio, perdita del lavoro)

Mancanza di sonno

Uso di sostanze, come droghe ricreative o alcol Quali sono le cause dell’ipomania? L'ipomania è un tipico sintomo del disturbo bipolare, ma può segnalare anche altre situazioni patologiche e non. Le potenziali cause dell'ipomania includono: Depressione e altri disturbi di salute mentale: l'ipomania è un potenziale sintomo di patologie quali il disturbo bipolare , ma può verificarsi anche come parte di altri disturbi dell'umore. Il disturbo bipolare è un disturbo di salute mentale in cui una persona sperimenta cambiamenti nell'umore, nell'energia, nei livelli di attività e nei modelli di pensiero; a seconda del tipo, gli episodi possono includere estremi alti (mania o ipomania) e/o bassi (depressione). Nella ciclotimia , l'ipomania si presenta in alternanza a periodi di calo dell'umore (disforia). Sintomi ipomaniacali si possono riscontrare anche nel disturbo narcisistico di personalità e nella schizofrenia . La depressione può essere parte del disturbo bipolare, ma può anche esistere da sola e concomitanza con l'ipomania. In alcuni casi, è il trattamento della depressione che porta all'ipomania, quale effetto collaterale dei farmaci usati per gestirla (sindrome serotoninergica).

Consumo di alcol o droghe: episodi di ipomania possono essere indotti dall'abuso di alcol e droghe (come anfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi).

episodi di ipomania possono essere indotti dall'abuso di alcol e droghe (come anfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi). Cambiamenti nei modelli di sonno : in alcuni individui, l'insonnia è associata ad esperienze ipomaniacali, in particolare se il ritmo circadiano è costantemente interrotto. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per confermare se i problemi del sonno causano l'ipomania o se l'ipomania causa problemi del sonno.

: in alcuni individui, l'insonnia è associata ad esperienze ipomaniacali, in particolare se il ritmo circadiano è costantemente interrotto. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per confermare se i problemi del sonno causano l'ipomania o se l'ipomania causa problemi del sonno. Genetica: la ricerca suggerisce che l'ipomania può essere ereditata geneticamente, con questo rischio maggiore per i maschi (59%) che per le femmine (29%).

la ricerca suggerisce che l'ipomania può essere ereditata geneticamente, con questo rischio maggiore per i maschi (59%) che per le femmine (29%). Alti livelli di stress : livelli più elevati di stress possono contribuire allo sviluppo di comportamenti ipomaniacali.

: livelli più elevati di stress possono contribuire allo sviluppo di comportamenti ipomaniacali. Farmaci: come anticipato, l'ipomania può rappresentare l'effetto collaterale di alcuni medicinali. Uno di questi è l'escitalopram, farmaco usato per trattare sia la depressione che il disturbo d'ansia generalizzato.

Sintomi Ipomania Sintomi dell'ipomania: quali sono? I sintomi specifici sperimentati durante l'ipomania possono variare da persona a persona e possono anche cambiare nel tempo. Nella maggior parte dei casi, l'ipomania si manifesta con un innalzamento dell'umore ( euforia ) che risulta significativamente diverso dal normale stato mentale, che s'associa ad un aumento dell'energia o dell'attività non contestuale . Durante un episodio ipomaniacale, il soggetto è energico, iperattivo, estremamente loquace, disinibito e presenta eccessi di autostima.

) che risulta significativamente diverso dal normale stato mentale, che s'associa ad un . Durante un episodio ipomaniacale, il soggetto è energico, iperattivo, estremamente loquace, disinibito e presenta eccessi di autostima. Altre volte, l'episodio ipomaniacale non è caratterizzato da uno stato euforico, ma da facile distraibilità, deficit di attenzione, irritabilità insolita e pensieri frenetici; l'individuo è aggressivo ed adotta comportamenti sregolati, sconvenienti ed irresponsabili. L'ipomania si associa ad un ridotto bisogno di sonno e ad un incremento dell'attività psicomotoria. Il soggetto può avere la tendenza a parlare velocemente e molto più del solito, producendo un flusso di idee, iniziative e pensieri che può risultare caotico e senza senso (logorrea). Come si riconosce un episodio ipomaniacale? Esempi di comportamenti e caratteristiche ipomaniacali includono: Sentirsi estremamente felici o eccitati; di contro, è possibile si manifestino anche irritabilità, ostilità o aggressività insolita

Avere un livello anormalmente alto di energia

Stare svegli fino alle prime ore del mattino o non andare a letto per niente e non sentirsi stanchi il giorno successivo

Entrare in un'intensa frenesia di pulizia o pulire l'intera casa

Comportarsi in modo inappropriato nelle situazioni sociali, come fare commenti volgari durante una cena

Essere facilmente distratti da cose non importanti o non correlate

Essere ossessionati e completamente assorbiti da un'attività su cui ci si concentra

Avviare un progetto, o più di uno, e lavorare senza sosta su questo/i per periodi estremamente lunghi

Sperimentare agitazione psicomotoria, sensazione di irrequietezza ansiosa che induce una persona a compiere movimenti involontari e senza scopo, come camminare su e giù o agitarsi quando si è seduti

Perseguire eccessivamente attività che potrebbero avere conseguenze dolorose o indesiderate

Correre rischi che normalmente non verrebbero colti perché ci si sente fortunati

Saltare da un argomento a un altro argomento non correlato mentre si parla

Parlare così velocemente che è difficile per gli altri seguire ciò che viene detto

Mostrare comportamenti impulsivi che possono portare a scelte sbagliate come spendere in modo sconsiderato, come comprare un'auto che non ci si può permettere

Desiderio di sesso più forte del solito o ipersessualità, che può comportare richieste insolite al proprio partner, avance sessuali inappropriate o avere una relazione extraconiugale Sebbene alcune persone possano comunque mettere in atto molti di questi comportamenti, i comportamenti dovrebbero essere considerati anormali per l'individuo e associati a energia, irritabilità o felicità insolitamente eccessive per essere considerati un episodio ipomaniacale. Dopo un episodio ipomaniacale Dopo un episodio ipomaniacale, potrebbe manifestarsi quanto segue: Sentirsi felici o imbarazzati per il proprio comportamento

Essere sopraffatti da tutte le attività o progetti intraprese

Avere solo pochi ricordi o ricordi poco chiari di ciò che è accaduto durante l'episodio ipomaniacale

Sentirsi molto stanchi o aver bisogno di dormire molto

Sentirsi depressi. Quanto dura un episodio ipomaniacale? Secondo i criteri per stabilire la diagnosi di ipomania, un episodio deve durare almeno quattro giorni, ma può ricorrere anche per diversi mesi. Impatto dell'Ipomania: quali sono le possibili conseguenze? Anche in assenza della psicosi e degli stati d'animo esagerati associati alla mania, l'ipomania può avere gravi conseguenze nel lungo termine, poiché gli episodi di oscillazione dell'umore possono influenzare il sonno, il giudizio e la capacità di pensare chiaramente. L'ipomania può portare, ad esempio, a trascurare la famiglia, a fare spese sconsiderate possono provocare gravi difficoltà finanziarie oppure ad adottare comportamenti inappropriati sul lavoro. Non tutti gli impatti sono negativi: gli aumenti di energia, così come il comportamento diretto all'obiettivo correlato all'ipomania possono contribuire a fare di più; l'aumento della fiducia può aiutare a sentirsi bene mentalmente; e si potrebbe anche notare più creatività. L'unica cosa da ricordare, però, è che questi benefici sono spesso associati alla pura ipomania euforica, il che è raro poiché l'ipomania si trasforma tipicamente in qualcosa di più negativo che positivo. Per approfondire: Ipomania - Cause e Sintomi