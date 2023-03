Ipoglicemia Reattiva - Ipoglicemia Postprandiale

L'ipoglicemia consiste nell'eccessiva discesa dei livelli di glucosio nel sangue, fino a concentrazioni uguali o inferiori ai 45-50 mg/dl. Quando tale deficit si fa particolarmente severo l'ipoglicemia diviene un'alterazione metabolica ad alto rischio; il glucosio rappresenta infatti il principale substrato energetico per l'organismo ed in particolare per il cervello. Non a caso, la carenza di questo zucchero nel sangue provoca sintomi come debolezza, tachicardia, fame con craving per i carboidrati, nausea, ansietà , mancanza di coordinazione muscolare, nervosismo/irritabilità, confusione mentale e sudorazione, fino al coma ipoglicemico e alla morte. Shutterstock

Diagnosi La diagnosi di ipoglicemia reattiva può essere posta sulla base dei risultati dell'OGTT, il "famoso" test da carico orale di glucosio. In questo esame si somministra per via orale una soluzione acquosa di circa 75 grammi di glucosio, registrando i valori glicemici (ed eventualmente quelli insulinemici) ad intervalli di tempo prestabiliti (30', 60', 90', 120', 150', 180', 210', 240', 270' 300'). La diagnosi è certa se la glicemia scende al di sotto dei 45 mg/dL, mentre è probabile se i i valori minimi di glicemia sono compresi tra i 45 ed i 55 mg/dL. L'esame consente, tra l'altro, di porre diagnosi di diabete e di alterata tolleranza glucidica, positiva se i livelli glicemici dopo 180' dall'ingestione della soluzione salgono, rispettivamente, sopra i 139 ed i 199 mg/dL.