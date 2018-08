Ipocromia - Anemia Ipocromica

Il trattamento dell'ipocromia variano a seconda della causa scatenante, ossia della tipologia di anemia di cui si soffre.

Quando possibile, la terapia delle patologie sottostanti responsabili dell'ipocromia determina, di solito, la risoluzione della condizione clinica. Occorre segnalare, però, che alcune forme, come quelle determinate da talassemie ed alcuni tipi di anemia sideroblastica, sono congenite, pertanto non sono curabili.

Ipocromia da carenza di ferro

La forma sideropenica è la condizione che risulta più facilmente gestibile, in quanto può essere affrontata con la variazione della dieta e l'assunzione di integratori di ferro per via orale (o endovenosa, quando il paziente è sintomatico ed il quadro clinico è severo) e vitamina C (contribuisce ad aumentare la capacità del corpo di assorbire il ferro).

Ipocromia: quando dipende da altre malattie

Quando l'ipocromia è correlata ad altre malattie, come l'insufficienza renale, l'ipotiroidismo o epatopatie, invece, è necessario intervenire in modo mirato sulla causa primaria per osservare dei miglioramenti della sintomatologia.

Ipocromia ereditaria

Alcuni tipi di patologie, come la talassemia ed alcuni tipi di anemia sideroblastica, sono congenite ed ereditarie, quindi non esistono cure disponibili, ma misure di supporto e terapie sintomatologiche.

Altri interventi terapeutici

Quando l'emoglobina scende a livelli pericolosamente bassi, le trasfusioni di sangue possono essere utili per aumentare temporaneamente la capacità di trasporto di ossigeno e sopperire alla carenza di globuli rossi. La terapia trasfusionale può essere associata eventualmente all'assunzione di farmaci chelanti, per evitare l'accumulo di ferro.

Il trattamento dell'anemia ipocromico può prevedere anche:

Splenectomia , se la malattia causa anemia grave o splenomegalia;

, se la malattia causa anemia grave o splenomegalia; Trapianto di midollo osseo o di cellule staminali da donatori compatibili.

Oltre alle terapie specifiche, grande importanza ricoprono l'attività fisica praticata regolarmente e la variazione delle abitudini alimentari.

In particolare, può essere utile: