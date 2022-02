Ipocondria da Covid-19: come riconoscerla e cosa fare

Introduzione

La chiamano Ipoondria da Covid-19, ed è la fase emotiva, per alcuni transitoria e di breve durata, per altri più seria e prolungata, conseguente alla costante esposizione a notizie negative, contagi e paura di ammalarsi. Non sapere decodificare il reale pericolo, e non avere gli strumenti per gestire lo stress che ne deriva, potrebbe far venir meno quella lucidità necessaria ad affrontare la situazione pandemica e post-pandemica. Uno stress continuo e quotidiano, quello di sentir parlare di virus, malattia e morti, che, secondo gli psichiatri, genera quel fenomeno chiamato ipocondria da Covid-19.

Come hanno evidenziato gli specialisti della Società Italiana di Psichiatria, il Covid-19 continua a condizionare fortemente la vita di alcune persone, nonostante la fase acuta sia superata, e perdura l'impatto sulla salute mentale di diversi soggetti. Si parla spesso di panico o di ansia generalizzata, in relazione alla pandemia, per cui un pericolo limitato e contenuto di contagio viene generalizzato percependo ogni situazione come rischiosa ed allarmante, anche quando non sussistono reali condizioni di pericolo. Per non lasciarsi sopraffare dall'ansia e gestire l'impatto che tutto questo ha sulla psiche, è necessario rivolgersi ad uno specialista, e mettere in pratica alcune azioni quotidiane che consentano di allontanare la mente dalla paura.