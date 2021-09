Cos'è l'Ipocalcemia?

L'ipocalcemia è una condizione clinica caratterizzata da un difetto di calcio nel sangue. Diviene concreta quando la calcemia totale scende al di sotto dei 9 mg/dL nell'adulto o quando la frazione libera (calcio ionizzato) si abbassa oltre i 4.5 mg/dL.

Regolazione della Calcemia

Nell'articolo dedicato alla calcemia, abbiamo visto come i livelli ematici del minerale dipendano dall'attività congiunta della vitamina D e di due ormoni, il paratormone (PTH) e la calcitonina, che a loro volta modulano il deposito/rilascio di calcio dalle ossa, nonché il suo riassorbimento/escrezione a livello renale ed il grado di assorbimento a livello enterico.

Abbiamo inoltre spiegato come nel sangue il calcio si trovi in due distinte forme, in proporzioni circa uguali: la frazione libera (calcio ionizzato) e la frazione legata a proteine plasmatiche come l'albumina. Dal momento che soltanto il calcio scorporato da tali proteine risulta metabolicamente attivo, il dosaggio della frazione libera è più accurato nel valutare la condizione clinica dei pazienti con ipocalcemia. Ad esempio, nel caso di una riduzione delle proteine plasmatiche si assiste ad un aumento percentuale della frazione libera ed è per questo che la calcemia totale dev'essere corretta secondo la seguente formula, in modo da attribuirgli un significato clinico corretto: