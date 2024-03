Ipoacusia: tutti i sintomi a cui fare attenzione

L'ipoacusia può colpire persone di tutte le età, dai neonati agli anziani : alcune persone nascono con un deficit uditivo ( ipoacusia congenita ), mentre altri possono svilupparlo gradualmente con l'avanzare dell'età ( presbiacusia ) o all'improvviso, come conseguenza di malattie o traumi fisici (in quest'ultimo caso, si parla di ipoacusia improvvisa ). Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ipoacusia interessa circa 500 milioni di persone al mondo e oltre 7 milioni di italiani con un'incidenza del 12%. Si tratta, quindi, di una condizione più diffusa di quanto si potrebbe pensare.

Il calo dell'udito o ipoacusia è una diminuzione delle capacità uditive che riconosce cause diverse, come il progredire dell'età, gli stili di vita errati, il lavoro in ambienti rumorosi, un infortunio e le patologie che interessano l'orecchio.

Come si riconosce il calo dell’udito?

Il sintomo principale dell'ipoacusia è l'incapacità parziale o totale di sentire i suoni, in una o entrambe le orecchie. A seconda del tipo di perdita dell'udito, i disturbi possono variare dalla difficoltà a comprendere le parole, alla difficoltà di udito in spazi affollati, alla sordità in una o entrambe le orecchie. Alcune persone possono avvertire anche l'acufene (ronzio nelle orecchie).

Ad esclusione dei casi di sordità improvvisa o traumatica, l'ipoacusia evolve in maniera lenta e progressiva. Per questo, riconoscere un calo uditivo sin dai primi sintomi, significa intervenire in maniera tempestiva per migliorare la propria qualità di vita. Se trascurata, la perdita dell'udito ha un impatto sulla salute mentale, sulla partecipazione sociale e sull'attività lavorativa.