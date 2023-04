Ipoacusia improvvisa: cos’è, cause e cosa fare subito

Cos’è? Ipoacusia improvvisa: cos'è la perdita improvvisa dell'udito? L'ipoacusia improvvisa consiste nella perdita improvvisa dell'udito: in un tempo molto breve, chi ne è colpito, non sente da una o entrambe le orecchie. Questo deficit uditivo può presentarsi istantaneamente (tutto in una volta) o in modo rapidamente progressivo (in meno di pochi giorni). In ogni caso, per essere considerata ipoacusia improvvisa, la perdita dell'udito deve: Verificarsi entro un periodo di 72 ore

Influenzare l'orecchio interno, rendendolo una condizione neurosensoriale. Un criterio comunemente utilizzato per la diagnosi consiste nel riscontro di una perdita dell'udito neurosensoriale superiore a 30 dB su 3 frequenze contigue di tono puro, che si verifica entro un periodo di 3 giorni. Shutterstock L'ipoacusia improvvisa interessa soprattutto le persone di età superiore ai 40 anni o con problemi anatomici/strutturali dell'orecchio. Si tratta di una condizione che richiede attenzione medica immediata per identificare la causa e prevenire la sordità a lungo termine: l'ipoacusia improvvisa è spesso curabile e circa l'85% di coloro che ricevono rapidamente un trattamento recuperano almeno una parte del loro udito. Da ricordare L'ipoacusia improvvisa è un'emergenza otologica: la diagnosi precoce posta dall'otorinolaringoiatra e il trattamento tempestivo migliorano la prognosi in termini di recupero dell'udito. I sintomi devono essere valutati entro 2-3 giorni.

Sintomi Ipoacusia improvvisa Ipoacusia improvvisa: come si manifesta La perdita dell'udito improvvisa si verifica rapidamente, anche se il modo in cui si manifesta può variare da persona a persona e i sintomi variano a seconda della causa dell'ipoacusia. Spesso, l'ipoacusia improvvisa colpisce un solo orecchio (ipoacusia unilaterale), ma circa il 2% delle volte è bilaterale (cioè interessa entrambe le orecchie). Alcune persone possono sentire un forte schiocco prima che il loro udito scompaia o noteranno che il loro udito è diminuito quando provano a fare una telefonata o svolgono un'altra attività che richiede l'udito. Altre volte, la perdita dell'udito non ha sintomi prodromici: la persona nota per la prima volta un problema quando si sveglia dal sonno. Insieme alla perdita dell'udito quasi istantanea, si possono manifestare sintomi tra cui: Tinnito o ronzio nell'orecchio

Sensazione di pienezza nell'orecchio interessato. L'ipoacusia improvvisa può provocare una perdita totale dell'udito, l'incapacità di sentire le frequenze basse o alte o difficoltà a capire cosa dicono le persone. A causa del ruolo dell'orecchio nell'equilibrio, la sordità improvvisa può essere accompagnata da disturbi vestibolari, problemi legati all'orecchio interno che influenzano la coordinazione o il movimento. Questi includono: Vertigini

Perdita di equilibrio

Cinetosi

Nausea Ipoacusia improvvisa: quando vedere un medico Il medico va sempre consultato in caso di perdita improvvisa dell'udito in una o entrambe le orecchie: l'ipoacusia improvvisa è una delle poche emergenze dell'orecchio in cui il tempo può essere essenziale.

Diagnosi La perdita improvvisa dell'udito è più comunemente trattata dagli otorinolaringoiatri e i sintomi devono essere valutati entro due o tre giorni. Le definizioni di ipoacusia improvvisa sono state basate sulla gravità, sul decorso temporale, sui criteri audiometrici e sullo spettro di frequenza della perdita. Ipoacusia improvvisa: come viene formulata la diagnosi Se si verifica un'improvvisa perdita dell'udito, il medico eseguirà prima un'anamnesi, per raccogliere informazioni che si riferiscono alla storia medica familiare ed ai possibili comportamenti che possono aver favorito l'ipoacusia (esposizione al rumore, uso di farmaci ototossici ecc.). Successivamente, il medico chiederà al paziente di riferire eventuali sintomi (esempio: dolore nell'orecchio, tinnito o vertigini), quando è stata avvertita la perdita di udito e se la condizione è peggiorata progressivamente con il tempo o si è presentata tutta d'un tratto. Il medico esaminerà le orecchie per verificare la presenza di ostruzioni, infiammazioni, fluidi o accumulo di cerume (esame otoscopico). Dopo una prima valutazione, il medico può fare riferimento ad uno specialista in otorinolaringoiatria e ad un audioprotesista, affinché siano realizzati test specifici che definiscano la capacità del paziente di udire. I test di conduzione ossea e aerea (test al diapason) sono usati per porre una prima discriminazione tra disturbi uditivi di tipo conduttivo e deficit nervosi. Se si pone un dito nelle orecchie e si parla lentamente, è ancora possibile sentire, in quanto le ossa del cranio conducono il suono alla coclea, bypassando l'orecchio medio. In un test di conduzione ossea, il medico colloca un diapason contro il cranio, ponendolo sulla porzione mastoidea dell'osso temporale (la prominenza ossea posta dietro il padiglione auricolare). Un diapason è un oggetto metallico a forma di Y che produce onde sonore di tonalità grave quando viene colpito. Questo esame è chiamato prova di Weber e consente di indicare una ipoacusia neurosensoriale. La prova di Weber è complementare alla prova di Rinne, un esame di tipo audiometrico che permette di valutare rapidamente un disturbo di tipo conduttivo. Entrambe le prove (Weber e Rinne) rappresentano test di screening rapidi e facili da eseguire, ma non sostituiscono l'audiometria tonale, che consente di definire l'entità dell'ipoacusia e determinare le cause alla base del disturbo. Questa procedura rappresenta il più comune test dell'udito. Un soggetto ascolta un suono di varia frequenza ed intensità generato ad intervalli irregolari. Nel mentre, viene registrata la sua risposta su carta - l'audiogramma - che viene paragonato con parametri di riferimento. L'audiogramma è uno strumento standardizzato che consente di registrare la soglia uditiva del soggetto, attraverso la conduzione per via aerea e ossea. Qualora non si riuscisse a sentire un suono sotto i 30 decibel (dB), in presenza degli altri fattori che lo confermino, verrà diagnosticata una ipoacusia neurosensoriale improvvisa. Esami complementari Potrebbe essere necessario sottoporsi a ulteriori test per determinare la causa dell'improvvisa ipoacusia neurosensoriale, a seconda della storia medica e di altri sintomi. Una risonanza magnetica (MRI), ad esempio, potrebbe essere ordinata se c'è motivo di sospettare di un tumore, mentre gli esami del sangue possono aiutare a confermare o escludere infezioni, disturbi metabolici o malattie autoimmuni.