L'ipoacusia (o calo dell'udito ) è una diminuzione delle capacità uditive che riconosce cause diverse, come il progredire dell'età, gli stili di vita errati, il lavoro in ambienti rumorosi e le patologie che interessano l' orecchio . Ad esclusione dei casi di sordità improvvisa o traumatica, l'ipoacusia evolve in maniera lenta e progressiva, talvolta fino all'incapacità di sentire un suono in una o entrambe le orecchie. L'ipoacusia è una problematica più diffusa di quanto si potrebbe pensare : ad esserne colpite con maggior frequenza sono le persone oltre i 55 anni di età. Anche le strutture dell'orecchio vanno incontro, infatti, ad un fisiologico invecchiamento e, con il passare degli anni, tendono a non funzionare più con la stessa precisione ed efficienza. Sottovalutare il calo dell'udito è un errore , poiché, se non trattato, condiziona la qualità della vita: l'ipoacusia è correlata ad una maggiore tendenza all'isolamento, alla solitudine e alla depressione . Stress e affaticamento possono inoltre contribuire ad accelerare il declino cognitivo . «Un calo dell'udito - sottolinea Roberto Albera, professore ordinario di Otorinolaringoiatria all'Università degli Studi di Torino - potrebbe causare la perdita di cellule della corteccia cerebrale , che non possono più essere sostituite, con un danno irreversibile per il cervello ». «Anche per questo motivo – sottolinea Albera - un corretto approccio terapeutico consente di ridurre gli effetti negativi, anatomici e funzionali ».

Impatto dell’Ipoacusia sulla Quotidianità

L'udito è un senso fondamentale che non serve solo per ascoltare chi ci è di fronte. Sentire significa avere a disposizione un importante strumento d'interazione con l'ambiente che ci circonda e le altre persone, in ogni momento della giornata. Può sembrare banale, ma l'udito consente di ascoltare la propria musica preferita, vedere un buon film alla TV, dialogare con amici e parenti, parlare al telefono, fare la spesa ecc. Un udito sano permette, quindi, di percepire tutti i suoni che possiamo incontrare nella vita quotidiana e di immergerci in qualsiasi attività si abbia desiderio di esplorare. Queste esperienze apparentemente scontate non lo sono per chi ha problemi di udito: secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ipoacusia interessa circa 500 milioni di persone al Mondo e oltre 7 milioni di italiani con un'incidenza del 12%. Queste cifre verosimilmente sottostimano il dato reale dal momento che, secondo una ricerca Censis, soltanto un italiano su tre ha effettuato un controllo dell'udito negli ultimi cinque anni.

Nonostante queste statistiche, infatti, trascorrono mediamente 7 anni prima che una persona si attivi per cercare una soluzione: un adulto su due tra gli over 55 che soffrono di calo uditivo tende a non affrontare il problema o a sottovalutare il problema.

I motivi sono tanti: alcune persone sono convinte che il problema passerà da solo (50%), mentre il 47% ritiene che non sentirci bene, a una certa età, sia normale. Inoltre, c'è chi è convinto che gli apparecchi acustici non servano a un granché (27%). In realtà, la ricerca scientifica smentisce in modo netto questa serie di affermazioni.

