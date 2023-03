Ipervigilanza: cos'è, sintomi e rimedi

Introduzione Sudorazione, battito cardiaco accelerato, respiro superficiale con questo stato di maggiore vigilanza, iper sensibilità a ciò che ci circonda e avvertire pericoli che potrebbero non essere reali, riconducono ad uno stato di ipervigilanza che, lo suggerisce la parola stessa, è una condizione in cui un individuo si trova in uno stato di maggiore vigilanza, nei confronti di azioni di altre persone o derivanti dall'ambiente. L'ipervigilanza può essere un sintomo di condizioni di salute mentale, tra cui: disturbo da stress post-traumatico (PTSD), disturbi d'ansia, schizofrenia, condizioni che possono far sì che il cervello e il corpo si trovino costantemente in allerta. L'ipervigilanza può avere un effetto negativo sulla vita e sulle relazioni sociali. Può influenzare il modo in cui interagisci e vedi gli altri, o può favorire comportamenti paranoici.

Ipervigilanza: sintomi sintomi fisici,

comportamentali,

emotivi

mentali

a lungo termine Sintomi fisici I sintomi fisici dell'ipervigilanza possono assomigliare -e quindi essere confusi- a quelli dell'ansia. Questi possono includere: sudorazione, una frequenza cardiaca accelerata, respiro veloce e superficiale. Nel tempo, questo costante stato di allerta può causare affaticamento e spossatezza. Sintomi comportamentali I sintomi comportamentali includono riflessi nervosi e reazioni istintive all'ambiente circostante. In condizione di ipervigilanza, alcuni soggetti potrebbero reagire in modo eccessivo al solo udire un forte botto o anche fraintendo l'affermazione di una persona vicina, reputandola maleducata o inopportuna, quando assolutamente non lo è. Queste reazioni possono essere violente o ostili in un tentativo percepito di difendersi. Sintomi emotivi I sintomi emotivi dell'ipervigilanza possono essere lievi oppure di seria entità. Questi possono includere: aumento dell'ansia che raggiunge livelli preoccupanti, accompagnata da crisi di panico e paura, più o meno violente. Alcuni soggetti potrebbero temere il giudizio degli altri, o, al contrario, giudicare gli altri in modo estremamente severo. Questo può trasformarsi in un pensiero in bianco e nero in cui trovi le cose assolutamente giuste o assolutamente sbagliate. Altri sintomi emotivi che si possono presentare con frequenza sono: chiusura in se stessi, sbalzi d'umore o emozioni esagerate. Sintomi mentali I sintomi mentali dell'ipervigilanza possono includere la paranoia. Ciò può essere accompagnato da una razionalizzazione per giustificare l'ipervigilanza. Può anche essere difficile per coloro che soffrono di ipervigilanza frequente, come quelli con PTSD, dormire bene. Sintomi a lungo termine In caso di disturbo ripetuto, e quindi di stato di ipervigilanza ricorrente, non è da escludere che si possano manifestare comportamenti per calmare l'ansia o contrastare le minacce percepite. Quando si teme un'aggressione o un pericolo, ad esempio, si tende, all' isolamento sociale, o a interrompere rapporti interpersonali.

Cause Ansia

Stress post-traumatico

Schizofrenia

Trigger comuni L'ipervigilanza può essere causata da diverse condizioni di salute mentale. L'ansia è una delle cause più comuni di tale condizione dai risvolti psicofisici notevoli. In caso si manifesti un disturbo d'ansia generalizzato, l'ipervigilanza potrebbe essere associata a nuove situazioni o ambienti con cui non si ha particolare familiarità, ma anche in presenza di persone nuove o persone di cui non si nutre fiducia. Il disturbo da stress post-traumatico è un'altra causa comune di ipervigilanza, che può causare tensione, frustrazione e costante ricerca di minacce "nascoste dietro l'angolo". La schizofrenia può anche causare ipervigilanza, arrivando a peggiorare sensibilmente alcuni dei sintomi associati alla patologia psichiatrica, come paranoia o allucinazioni. Trigger comuni

Esistono alcuni fattori scatenanti comuni che possono causare o contribuire a episodi di ipervigilanza. Questi includono: sentirsi intrappolati

claustrofobia

senso di abbandono

presenza di rumori forti che disturbano la sfera emotiva come: urla, discussioni e scoppi improvvisi

dolore

paura

sentirsi giudicati o sgraditi

provare disagio emotivo

ricordare i traumi del passato

subire i comportamenti casuali e caotici degli altri