Ipertrofia prostatica benigna (IPB): cos'è e cause prostata ingrossata

Con l'avanzare dell'età, infatti, la ghiandola prostatica tende spontaneamente a modificare il proprio volume, per effetto di variazioni ormonali e dell'azione di numerosi fattori di crescita. In altre parole, l' iperplasia prostatica benigna accompagna il normale processo di invecchiamento .

Proprio a causa di questa sua posizione e dei rapporti descritti con gli organi vicini, l'ingrossamento della prostata può causare problemi alla minzione, all' eiaculazione o alla defecazione . In condizioni normali, la prostata ha generalmente dimensioni e forma assimilabili a quelle di una castagna , con la base rivolta in alto (attaccata alla superficie inferiore della vescica) e l'apice rivolto verso il basso. Con il passare degli anni o la compresenza di alcune patologie, la prostata può ingrossarsi, quindi aumentare di volume. Per saperne di più, consulta anche: Prostata - Anatomia e Malattie

La prostata (o ghiandola prostatica) è un piccolo organo esclusivamente maschile, che appartiene all'apparato riproduttivo, localizzato subito al di sotto della vescica. La sua funzione principale consiste nella produzione di una parte del liquido seminale , quindi contribuisce a preservare la vitalità degli spermatozoi . Più nel dettaglio, la ghiandola prostatica circonda parzialmente la prima parte dell'uretra (condotto che porta l'urina all'esterno del corpo, durante la minzione), come una ciambella, in corrispondenza del collo della vescica e si fonde con i due dotti eiaculatori che la attraversano.

Va ricordato, infatti, che la prostata è posta come un manicotto intorno all'uretra, il canale che trasporta l'urina dalla vescica all'esterno. Non sorprende dunque come l'aumento di volume della prostata finisca con il comprimere l'uretra, determinando creare problemi nel passaggio dell'urina, provocando così diversi sintomi fastidiosi a carico delle vie urinarie.

L'ipertrofia prostatica benigna, nota anche come prostata ingrossata , IPB o più correttamente come iperplasia prostatica benigna , è un ingrossamento della prostata.

Purtroppo, non si conoscono ancora con esattezza le cause sottostanti, ma è ormai assodato che siano implicate delle modifiche nell'assetto ormonale ( andropausa ).

Altra complicanza da considerare è lo svuotamento incompleto della vescica , che determina il ristagno di un residuo urinario in cui possono proliferare i batteri e sedimentare eventuali aggregati cristallini. Per questo motivo, l'ipertrofia prostatica espone ad un maggior rischio di infezioni urinarie, prostatiti , pielonefriti e calcoli dovuti alla cristallizzazione di sali nel residuo post-minzionale.

I sintomi urinari di tipo irritativo ed ostruttivo che si presentano nell'ipertrofia prostatica, possono manifestarsi anche in presenza di problemi vescicali , infezioni del tratto urinario o prostatiti ( infiammazioni della prostata). Questi disturbi possono anche essere il segnale di patologie ben più gravi, come il cancro della prostata . Per tale motivo, è sempre opportuno rivolgersi al medico, per gli accertamenti più adeguati al proprio caso.

Occorre segnalare, però, che questa patologia non sempre evolve con la medesima modalità e velocità. Inoltre, l' incremento di volume della prostata non necessariamente determina disturbi rilevanti e, talvolta, non si avvertono sintomi.

Per quanto riguarda la sintomatologia associata all'ipertrofia, l'aumento di volume della prostata è lentamente progressivo, quindi i sintomi si presentano, di solito, in modo graduale.

Per determinare l'entità della patologia, il paziente può essere sottoposto ad esami più approfonditi, come:

In presenza di sintomi suggestivi dell'ipertrofia prostatica, è opportuno rivolgersi al proprio medico. Tramite una visita urologica è possibile accertare la reale presenza dell'aumento di volume della prostata ed escludere altre patologie che possono dare una sintomatologia sovrapponibile, come prostatite o tumore.

Come si cura?

Le strategie terapeutiche adottate per la gestione dell'ipertrofia prostatica sono diverse e dipendono sostanzialmente dall'entità della condizione e dalla sintomatologia associata. Se la malattia non provoca particolari disturbi al paziente, può essere semplicemente monitorata nel tempo; al contrario, in presenza di complicanze si rende obbligatorio il trattamento farmacologico o chirurgico.

Farmaci e rimedi fitoterapici

Nelle prime fasi dell'ipertrofia prostatica, è possibile intervenire con l'utilizzo di due principali categorie di farmaci:

Alfa-antagonisti : riducono il tono muscolare a livello della prostata e del collo vescicale, facilitando, in sostanza, il passaggio dell'urina nell'uretra. Tra i farmaci alfa-bloccanti più utilizzati nel trattamento dell'ipertrofia prostatica rientrano alfuzosina, doxazosina, tamsulosina e terazosina.

: riducono il tono muscolare a livello della prostata e del collo vescicale, facilitando, in sostanza, il passaggio dell'urina nell'uretra. Tra i farmaci alfa-bloccanti più utilizzati nel trattamento dell'ipertrofia prostatica rientrano alfuzosina, doxazosina, tamsulosina e terazosina. Inibitori della 5-alfa-reduttasi: inibiscono la crescita volumetrica dell'ipertrofia prostatica, sopprimendo la stimolazione degli androgeni. Farmaci come la finasteride e la dutasteride agiscono, in pratica, bloccando la trasformazione del testosterone nella sua forma attiva, il diidrotestosterone (DHT), che partecipa all'ingrossamento della prostata.

I problemi maggiori del ricorso ai farmaci per la cura dell'ipertrofia prostatica sono associati ai possibili effetti collaterali. Tra questi vi sono deficit erettivi, eiaculazione retrograda e ginecomastia per gli inibitori della 5-alfa-reduttasi, mentre ipotensione, emicrania, vertigini, cefalea e astenia sono comuni tra gli utilizzatori di alfa bloccanti. A seconda dei casi, i farmaci possono essere sufficienti a controllare i sintomi del paziente e rallentano la progressione dell'ipertrofia prostatica, ma occorre segnalare che l'efficacia di questi tende a diminuire con l'uso a lungo termine.

In modo analogo agli inibitori della 5-alfa-reduttasi, seppur con efficacia modesta, agiscono anche alcuni fitoterapici, come gli estratti di Serenoa repens e di Pigeo africano.

Chirurgia

Quando la terapia farmacologica risulta inefficace, si ricorre ad una terapia di tipo chirurgico. La scelta del tipo di procedura a cui sottoporre il paziente si basa essenzialmente sulle dimensioni dell'ipertrofia prostatica.

Da ricordare L'idoneità o meno delle varie tecniche chirurgiche è influenzata soprattutto dall'entità dell'ipertrofia prostatica; in linea generale, tanto maggiore è l'aumento del volume ghiandolare, tanto più invasivo sarà l'intervento.

La tecnica più utilizzata per il trattamento dell'ipertrofia prostatica è la resezione endoscopica transuretrale (o TURP). Come suggerisce il nome, si tratta di una riduzione della prostata eseguita mediante endoscopia, cioè senza incisioni. In pratica, uno speciale strumento viene introdotto nel canale urinario attraverso il pene per tagliare "a fette", per rimuoverla, la parte interna della prostata aumentata di volume.

Nel caso le dimensioni della prostata risultino eccessive, invece, è necessario procedere con un intervento a cielo aperto, chiamato adenonectomia. Questo intervento prevede l'asportazione della parte ipertrofica mediante un'incisione cutanea, trans-vescicale o retropubica.

La rimozione chirurgica parziale o totale della prostata può comportare per i pazienti alcune complicazioni. Tra queste, quella che in genere preoccupa di più i pazienti è il rischio di disfunzione erettile. Tuttavia, secondo recenti studi tale rischio è da considerarsi nullo o addirittura inferiore rispetto ai pazienti che scelgono di non operarsi. Un effetto avverso molto frequente dopo chirurgia è, invece, l'eiaculazione retrograda; in pratica, durante l'eiaculazione il liquido seminale, anziché fuoriuscire dall'uretra, refluisce in vescica, determinando infertilità.

Per trattare l'ipertrofia prostatica, è possibili il ricorso a tecniche alternative, meno invasive, ma di efficacia variabile. Queste procedure si prefiggono di distruggere parte del tessuto ghiandolare senza danneggiare quello che rimarrà in sito. A tale scopo, a seconda della metodica utilizzata, si concentrano raggi laser (come nella procedura HoLAP), onde radio (ablazione transuretrale con radiofrequenze o TUNA), microonde (es. TUMT o termoterapia transuretrale con microonde) o sostanze chimiche, direttamente all'interno della prostata.