Pavimento pelvico: cos'è Il pavimento pelvico, noto anche come muscolatura pelvica, è un complesso sistema di muscoli, legamenti e tessuti connettivi situato nella parte inferiore della cavità pelvica. Il pavimento pelvico ha principalmente la funzione di sostenere gli organi pelvici (vagina, utero, vescica, ano, retto).

Il muscolo più importante del pavimento pelvico è il pubococcigeo (PC), poiché è attraversato da uretra, vagina ed ano e contribuisce al controllo della buona funzionalità urinaria, sessuale e defecatoria.

Questi muscoli hanno anche un ruolo cruciale durante il parto allungandosi e rilassandosi per consentire il passaggio del neonato attraverso il canale vaginale.

Terapie L'ipertono pelvico in genere viene trattato con sedute di riabilitazione pelvica che possono essere effettuate da un/a fisioterapista o da un'ostetrica esperti in riabilitazione pelvica.

Gli scopi di queste sedute sono: la remissione del dolore pelvico, il rilassamento dei muscoli del pavimento pelvico, il ripristino della funzionalità urinaria, fecale e sessuale, la prevenzione o la risoluzione delle complicenze uro-genitali quali cistite, candida, vulvodinia e neuropatia pelvica.

Per ottenere dei buoni risultati è necessaria la presa di coscienza dell'esistenza della muscolatura pelvica e l'acquisizione della capacità di rilassarla e contrarla volontariamente. Per fare ciò il professionista si avvale di esercizi di respirazione diaframmatica, di visualizzazione, Kegel reverse (termine coniato anni fa nel forum della nostra associazione), automassaggio vaginale e addominale, stretching dei muscoli piriformi e otturatori, dilatatori vaginali, Biofeedback. Una volta acquisita l'autonomia esecutiva degli esercizi e dei massaggi appresi durante le sedute di riabilitazione pelvica, il paziente potrà poi effettuarli in autonomia a domicilio.

Il trattamento può avvalersi anche di strumentazione che utilizza stimolazione elettrica, magnetoterapia, o elettroporazione.

L'applicazione di calore, l'Hatha yoga e l'assunzione di magnesio possono aiutare a rilassare la muscolatura contratta. Sarà importante evitare quegli sport e quelle attività che coinvolgono i muscoli addominali e pelvici (esercizi addominali, pilates), o che sforzino eccessivamente il Pubo coccigeo (sollevamento pesi, corsa, ciclismo) almeno fino a risoluzione della contrattura. In caso di ipertono marcato vengono utilizzati farmaci che rilassano la muscolatura da assumere per via orale o da infiltrare nei trigger points, come benzodiazepine, miorilassanti e botulino.

Sono moltissimi i professionisti che conoscono l'ipotono del pavimento pelvico, ma purtroppo quelli in grado di riconoscere e trattare l'ipertono sono ancora troppo pochi, pertanto è fondamentale assicurarsi che il professionista al quale ci si rivolge non si occupi solo di rinforzo muscolare, ma che conosca tutte le tecniche di rilassamento.

L' associazione Cistite.info APS ha selezionato un elenco di professionisti consigliati in grado di valutare e trattare l'ipertono pelvico.