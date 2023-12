Ipertiroidismo Sintomi, Cause e Cura

Definizione Ipertiroidismo: cos’è? L'ipertiroidismo è una sindrome clinica causata da eccessiva produzione di ormoni tiroidei. In altre parole, la tiroide è iperattiva. L'eccesso di ormoni tiroidei circolanti provoca un'aumentata esposizione degli organi bersaglio alla loro azione, che determina, tra l'altro, un'impennata dei processi metabolici cui presiedono, oltre a sviluppare spesso alterazioni importanti a carico del sistema nervoso e del cuore. Per questo, nel paziente con ipertiroidismo, il battito cardiaco accelera, il grasso corporeo ed i muscoli si riducono, il soggetto tende a sudare e a soffrire gli ambienti caldi e così via.

Ipertiroidismo primario e secondario Diverse condizioni patologiche hanno come risultato un'iperproduzione di ormoni da parte della tiroide. Sulla base di questa considerazione, è possibile fare una prima distinzione sull'origine dell'ipertiroidismo: Forma primaria : l'ipertiroidismo primario dipende esclusivamente da un disturbo a carico della tiroide

: l'ipertiroidismo primario dipende esclusivamente da un disturbo a carico della tiroide Forma secondaria: l'ipertiroidismo secondario è causato da una patologia a livello dell'ipofisi che iperproduce l'ormone tireostimolante o TSH, come nel caso, ad esempio, di un adenoma ipofisario. Ricordiamo che il TSH regola l'attività della tiroide e, se prodotto in eccesso, va a iperstimolare la tiroide, la quale, in risposta, secerne più ormoni. Tiroide: punti chiave Prima di definire le caratteristiche dell'ipertiroidismo, occorre ricordare brevemente alcune nozioni di base relative alla ghiandola tiroidea: La tiroide è una piccola ghiandola endocrina , situata nella regione anteriore del collo, davanti e lateralmente alla laringe ed alla trachea. I principali ormoni che essa produce - la tiroxina (T4) e la triiodotironina (T3) - controllano le attività metaboliche e sono responsabili del corretto funzionamento della maggior parte delle cellule dell'organismo.

è una piccola , situata nella regione anteriore del collo, davanti e lateralmente alla laringe ed alla trachea. I principali ormoni che essa produce - la (T4) e la (T3) - controllano le attività metaboliche e sono responsabili del corretto funzionamento della maggior parte delle cellule dell'organismo. Più nel dettaglio, gli ormoni tiroidei segnalano quanto veloce deve lavorare l'organismo e come deve usare le sostanze alimentari e chimiche, per produrre energia e svolgere correttamente le proprie funzioni. Non solo: la tiroide interviene nei processi di accrescimento e sviluppo di molti tessuti e stimola le attività cellulari, ottimizzando, in particolare, le funzioni dell'apparato cardiovascolare e del sistema nervoso.

La produzione ormonale tiroidea è attivata e disattivata tramite un sistema a retroazione (feed-back). Tra i vari fattori che intervengono in tale meccanismo, l'ormone stimolante la tiroide (TSH) è responsabile del mantenimento della concentrazione degli ormoni tiroidei stabile nel circolo sanguigno. Shutterstock Per approfondire: Tiroide: Cos’è e Come Funziona? Ormoni e Organi Bersaglio

Cause Ipertiroidismo: quali sono le cause? L'ipertiroidismo è uno dei più frequenti disturbi endocrino-metabolici e può avere cause diverse. La più comune è una chiamata morbo di Basedow o gozzo diffuso tossico. Il morbo di Basedow è una malattia autoimmune, cioè il sistema immunitario produce anticorpi che agiscono come il TSH, cioè stimolando la tiroide. Questo porta ad un'eccessiva produzione di ormoni tiroidei e provoca sintomi come il rigonfiamento del collo, dovuto all'ingrossamento della ghiandola per eccesso di TSH. Altre cause rilevanti di ipertiroidismo sono il gozzo multinodulare tossico e il gozzo uninodulare tossico (o morbo di Plummer), dove uno o più aree della tiroide sono iperfunzionanti, quindi in grado di interferire con la normale sintesi ormonale. Più rare sono le forme di ipertiroidismo associate a tiroiditi, processi infiammatori a carico della tiroide. A causa di questa infiammazione, le cellule follicolari della ghiandola vengono danneggiate e riversano in circolo un eccesso di ormoni tiroidei. A volte, l'ipertiroidismo è causato da alcuni farmaci, ad esempio da un'eccessiva assunzione di ormoni tiroidei a scopo dimagrante, per un trattamento non corretto dell'ipotiroidismo o dall'uso prolungato di amiodarone (medicinale impiegato per alcune patologie cardiache). In altri casi, l'ipertiroidismo può essere conseguenza di alcuni tumori tiroidei e dell'abuso di iodio, dopo un periodo di carenza del minerale.