Ipertensione: cosa c'entra il rumore del traffico?

I rumori del traffico potrebbero avere ripercussioni anche serie sui valori pressori se i soggetti sono esposti al costante trambusto e a sostanze dannose. Vivere in contesti ambientali trafficati (clacson, rumore di motori, sirene) possono contribuire a dun innalzamento della pressione sanguigna. E' ciò che è stato evidenziato da un gruppo di ricercatori che hanno condotto uno studio pubblicato su JACC: Advances. L' inquinamento acustico , stando ai risultati riportati, è in grado di aumentando il rischio di ipertensione.

Aumento di pressione per rumore del traffico: lo studio

Nel corso dello studio internazionale, i ricercatori hanno preso in esame un campione rappresentativo di oltre 240.000 persone (di età compresa tra 40 e 69 anni) che all'inizio dello studio non soffrivano di ipertensione, estrapolando i dati derivanti dall'osservazione della loro esposizione ai rumori del traffico e all'inquinamento ambientale che variava a seconda della zona di residenza. Hanno quindi stimato il rumore del traffico stradale in base all'indirizzo attraverso il metodo di valutazione del rumore, ossia uno strumento di modellazione europeo in grado di quantificare l'inquinamento acustico.

Utilizzando poi i dati di follow-up su una media di 8,1 anni di esposizione in tale ambiente, hanno calcolato quanto soggetti facenti parte del campione, hanno sviluppato ipertensione. I risultati hanno evidenziato una diretta correlazione tra i due fenomeni: coloro che vivevano vicino a strade trafficate hanno maggiori probabilità di sviluppare ipertensione, con un rischio che aumenta in funzione del quantitativo di rumore presente.