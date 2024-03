Ipersonnia: cos'è e perché si ha bisogno di dormire più di 10 ore

I pazienti che soffrono di ipersonnia possono sperimentare sintomi correlati quali: stati d' ansia derivante dall'inefficienza nello svolgere le attività quotidiane, astenia, mancanza di concentrazione, apnee notturne, cefalea mattutina e difficoltà nella sfera sessuale.

I sintomi principali sono rappresentati variamente, a seconda del tipo di ipersonnia che ci troviamo ad analizzare,

Ipersonnia dei lungo dormitori

Dormire tanto vuole dire essere ipersonnici? Non necessariamente: l'ipersonnia non patologica, ossia quella manifestata da soggetti che hanno l'esigenza di dormire tanto, anche 10-11 ore, ha cause quasi sempre genetiche, oppure fisiologiche, come il recupero dal molto lavoro, o dalla privazione temporanea del sonno. In questo caso di parla di ipersonnia idiopatica.