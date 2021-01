Iperplasia Prostatica Benigna

Esistono diversi tipi di diagnosi, ma il più usato in assoluto è l'esame rettale della prostata (palpazione della prostata per via rettale), che nella maggior parte dei casi consente di percepire un eventuale aumento di volume della prostata. In certi casi, questo esame non è sufficiente; in tal caso, si può eseguire un'ultrasonografia rettale, per distinguere meglio le dimensioni della prostata. In alternativa o in associazione, si possono eseguire test che misurano la concentrazione sierica dell'antigene prostatico specifico, per escludere la presenza di neoformazioni maligne della prostata.