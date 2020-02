Come accennato, l'iperpiressia costituisce un sintomo e non una malattia in sé.

A questa classe di farmaci appartiene il paracetamolo o acetaminofene ( Tachipirina ®, Efferalgan ®, Actigrip®). Questo principio attivo è dotato di una spiccata azione antipiretica e, allo stesso, tempo, è anche in grado di svolgere un'attività di tipo analgesico . Non a caso, il paracetamolo costituisce il farmaco di elezione impiegato nel trattamento dell'iperpiressia e della febbre in generale. È considerato un farmaco sicuro, tanto che, alle opportune dosi, può essere utilizzato anche nella prima infanzia . Tuttavia, questo principio attivo deve essere impiegato con estrema cautela nei pazienti affetti da disturbi epatici . Il meccanismo d'azione con il quale il paracetamolo svolge la sua azione antipiretica sembra essere connesso all'inibizione della COX-3, una delle isoforme dell'enzima ciclossigenasi.

Trattamento non Farmacologico

Trattandosi di un notevole innalzamento della temperatura corporea, che può portare anche a gravi conseguenze, l'iperpiressia deve essere assolutamente trattata con opportuni medicinali.

Tuttavia, vi sono alcuni mezzi fisici, non farmacologici, che possono essere utilizzati in associazione ai farmaci per favorire l'abbassamento della temperatura corporea.

Il trattamento non farmacologico dell'iperpiressia con mezzi fisici consiste, generalmente, nell'eseguire delle spugnature o dei bagni con acqua appena tiepida, in modo da favorire la dispersione dell'eccessivo calore.

Ad ogni modo, in caso d'iperpiressia - vista l'importanza di questo sintomo - è sempre bene rivolgersi al proprio medico, che provvederà ad individuarne la causa scatenante e ad istituire la terapia più idonea per trattarla.