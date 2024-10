Quelle sopra riportate sono alcune delle patologie che possono essere responsabili della comparsa di iperpiressia. Come abbiamo detto, infatti, l'iperpiressia costituisce un sintomo e non una malattia in sé.

Inoltre, in alcuni casi e in particolare nei bambini, l'iperpiressia può provocare l'insorgenza delle cosiddette convulsioni febbrili .

La prima cosa da fare nel caso in cui si manifesti iperpiressia è contattare il medico o comunque cercare un supporto sanitario. Il medico potrà quindi fornire indicazioni su come gestire l'eccessiva temperatura corporea e poi potrà svolgere indagini più approfondite per indagarne la causa scatenante al fine di instaurare una terapia adeguata.

Farmaci per l'iperpiressia

L'iperpiressia, pur non essendo una patologia, è un sintomo debilitante che può portare anche a gravi conseguenze (convulsioni). Per tale ragione, risulta fondamentale individuarne la causa scatenante e intraprendere un'adeguata terapia nel più breve tempo possibile.

Oltre a questo, il trattamento dell'iperpiressia consiste sostanzialmente nella somministrazione di farmaci ad azione antipiretica allo scopo di tenere sotto controllo l'eccessivo rialzo termico.

Analgesici-antipiretici

A questa classe di farmaci appartiene il paracetamolo o acetaminofene.

Questo principio attivo è dotato di una spiccata azione antipiretica e, allo stesso, tempo, è anche in grado di svolgere un'attività di tipo analgesico. Non a caso, il paracetamolo costituisce il farmaco di elezione impiegato nel trattamento della febbre in generale.

Alle opportune dosi, il paracetamolo può essere utilizzato anche nella prima infanzia. Tuttavia, questo principio attivo deve essere impiegato con estrema cautela nei pazienti affetti da disturbi epatici.

Il meccanismo d'azione con il quale il paracetamolo svolge la sua azione antipiretica sembra essere connesso all'inibizione della COX-3, una delle isoforme dell'enzima ciclossigenasi.

Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS)

I FANS sono principi attivi dotati di attività analgesica, antinfiammatoria e antipiretica. Svolgono la loro attività attraverso l'inibizione dell'enzima ciclossigenasi (deputato alla sintesi delle prostaglandine responsabili dell'innalzamento della temperatura corporea e che mediano le risposte dolorose e i processi infiammatori).

I farmaci antinfiammatori non steroidei maggiormente impiegati come antipiretici sono:

Fra i principali effetti indesiderati che si possono manifestare in seguito all'utilizzo di FANS, ricordiamo: nausea, vomito, ulcerazione e/o perforazione gastrointestinale, diarrea o costipazione.

In qualsiasi caso, i FANS non sono considerati farmaci di prima scelta nel trattamento della febbre e dell'iperpiressia. Il loro utilizzo, infatti, è generalmente riservato a quei casi in cui il paracetamolo non può essere utilizzato.

NOTA BENE Quanto riportato sui farmaci per l'iperpiressia ha un fine informativo. Sarà il medico a stabilire, caso per caso, quale farmaco è meglio somministrare tenendo anche in considerazione lo stato di salute del proprio paziente e la presenza di eventuali patologie pregresse o condizioni che possono determinare una controindicazione all'uso dei suddetti farmaci.

