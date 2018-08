Iperomocisteinemia: come si riconosce

L'iperomocisteinemia si può associare a sintomi e segni inizialmente subdoli ed aspecifici, come:

Iperomocisteinemia: possibili conseguenze

L'iperomocisteinemia è associata al rischio di sviluppare malattie cardiache e vascolari, tra cui:

Ictus ;

; Aterosclerosi ;

; Infarto miocardico.

Il meccanismo per il quale gli alti valori di omocisteina sono associati ad un'aumentata predisposizione a tali eventi patologici cardiovascolari non è ancora chiaro. Tuttavia, il rischio di incorrere in ictus o infarto miocardico sembra essere riconducibile ad alterazioni della coagulazione e danni all'endotelio vascolare, con formazione di radicali liberi dell'ossigeno. L'iperomocisteinemia pare interferisca, inoltre, con la funzione vasodilatatrice ed antitrombotica dell'ossido nitrico (NO). Molti studi scientifici, poi, sostengono i benefici o la diminuzione del rischio cardiovascolare dovuti all'assunzione di integratori di acido folico e vitamina B.

Nonostante tali considerazioni, però, l'iperomocisteinemia non rientra tra i principali fattori di rischio per le patologie cardiovascolari (come sono, invece, il fumo, l'ipertensione o l'obesità) ed il suo utilizzo come parte dello screening di queste condizioni è ancora oggetto di dibattito.

L'iperomocisteinemia è correlata a varie altre conseguenze, come la predisposizione a sviluppare fragilità ossea e patologie neurodegenerative (come demenza senile e morbo di Alzheimer).

Iperomocisteinemia in gravidanza

Durante la gravidanza, l'aumento dei livelli di omocisteina nel sangue (almeno due volte superiori a quelli normali) è considerato un fattore di rischio per: