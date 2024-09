Cos'è l'ipermetropia?

L'ipermetropia è un vizio di rifrazione sferico in cui il punto focale è posto dietro alla retina, poichè il potere del diottro oculare è scarso rispetto alla lunghezza del bulbo.

All'opposto della miopia, la visione da vicino risulta in genere più difficoltosa, a meno che non si faccia uno sforzo costante per mettere a fuoco. Ciò accade perché la cornea (o il cristallino) ha un raggio di curvatura troppo grande e/o la lunghezza assiale è troppo breve (ossia il bulbo oculare è più corto del normale).

Shutterstock

Come vede un ipermetrope?

Può succedere che l'ipermetropia, soprattutto se non elevata, resti misconosciuta. Infatti, il paziente ipermetrope, ma anche la persona emmetrope (senza difetti della vista), modificando la forma del cristallino, riesce ad aumentare il potere diottrico e dunque riesce ad ovviare all'ipermetropia. Questo meccanismo comporta un uso continuo di quello che viene chiamato il riflesso dell'accomodazione, caratterizzato appunto dalla modificazione della globosità del cristallino, in base alla vicinanza od alla lontananza dei bersagli visivi.

I raggi provenienti da una distanza infinita sono paralleli e hanno il fuoco esattamente sulla retina (in un soggetto emmetrope). In questa situazione, il cristallino è a "riposo accomodativo" ed assume una forma più sottile, affilata ed allungata. Man mano che i raggi si avvicinano all'occhio, divengono via via più divergenti per cui non andrebbero a fuoco sulla retina, ma oltre ad essa e l'immagine risulterebbe così sfuocata. Ecco che, in questi casi, interviene il cristallino, aumentando la sua superficie di curvatura ed assumendo così una forma più globosa. In questo modo, aumenta il suo potere convergente e permette ai raggi di cadere ugualmente sulla retina.

Con l'aumentare dell'età, l'accomodazione si riduce fisiologicamente ed ecco che l'ipermetropia si palesa, anche per le forme che prima risultavano non diagnosticate.