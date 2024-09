Ipercolesterolemia familiare: cos'è e tipi. Come si cura?

Tipi di ipercolesterolemia ereditaria

Si conoscono tre forme principali:

L'ipercolesterolemia poligenica;

L'iperlipidemia familiare (e iperlipidemia combinata);

L'ipercolesterolemia primitiva.

Tra tutte, la più diffusa (oltre 2/3 dei casi) è l'ipercolesterolemia poligenica, in cui fattori disnutrizionali ed ambientali si sommano ed aggravano il sottostante dismetabolismo su base multi-genetica.

L'ipercolesterolemia poligenica è particolarmente diffusa tra gli occidentali, dove interessa fino al 20% della popolazione.

Più rara è invece la forma monogenica, detta ipercolosterolemia famigliare essenziale o primitiva, che interessa un individuo eterozigote su 500 e un individuo omozigote su 1 milione. In questo caso la malattia è determinata da un'insufficiente attività del recettore LDL, dovuta a un'alterazione del gene che codifica per questa proteina; ne consegue che i livelli ematici di LDL aumentano in modo proporzionale alla riduzione dell'attività recettoriale, variabile dal 50 al 90-95% circa. Il parallelo aumento della colesterolemia è dovuto all'alta percentuale di colesterolo contenuto all'interno di questa classe lipoproteica (non a caso chiamata colesterolo cattivo).

Tipici dell'ipercolesterolemia familiare, ma rari nelle altre forme di ipercolesterolemia primitivia, sono i depositi di colesterolo (xantomi, xantelasmi), che compaiono tanto più precocemente quanto più grave è la malattia. Purtroppo, i pazienti colpiti dalla forma famigliare essenziale hanno un'elevata e precoce tendenza allo sviluppo della malattia coronarica e delle sue espressioni (angina pectoris ed infarto miocardico), che risulta nettamente superiore per gli omozigoti rispetto agli eterozigoti.

L'iperlipidemia familiare a fenotipi multipli, infine, si associa ad un'alterazione lipidemica più complessa. Epidemiologicamente, si riscontrano infatti aumenti isolati del colesterolo, dei trigliceridi o di entrambi, in percentuali simili. La differente espressione dell'anomalia lipidemica si può osservare anche nello stesso soggetto, che in varie circostanze può presentare differenti dislipidemie. L'incidenza nella popolazione si aggira intorno al 2%.