Il trattamento dell'ipercheratosi può variare in base alla patologia di base, alla zona del corpo interessata e alla gravità della condizione. In generale, lo scopo è quello di rendere più morbida la pelle e di rimuovere l'ispessimento di cheratina.

La maggior parte delle forme di ipercheratosi sono localizzate in aree specifiche del corpo e correlano ad una buona prognosi. La cheratosi attinica può dar luogo ad un tumore della pelle, per cui richiede una maggiore attenzione. In tal caso, l'ipercheratosi va monitorata con una cadenza stabilita dal clinico (ad esempio, ogni sei-dodici mesi), in modo da tenere sempre sotto controllo la progressione o meno delle lesioni.

Come si cura l'Ipercheratosi?

In generale, le strategie disponibili per rimediare al problema si basano prevalentemente su tre interventi d'azione:

Farmaci ad uso topico : è un tipo di trattamento che viene scelto quando l'ipercheratosi riguarda una zona circoscritta del corpo. Questi medicinali contengono, di solito, acido salicilico ed urea e vanno applicati localmente, in corrispondenza delle manifestazioni cutanee. L'acido salicilico ha una funzione cheratolitica, in grado di sciogliere lo strato corneo dell'epidermide e ne favorisce l'esfoliazione, rendendo la pelle più morbida ed idratata.

: è un tipo di trattamento che viene scelto quando l'ipercheratosi riguarda una zona circoscritta del corpo. Questi medicinali contengono, di solito, acido salicilico ed urea e vanno applicati localmente, in corrispondenza delle manifestazioni cutanee. L'acido salicilico ha una funzione cheratolitica, in grado di sciogliere lo strato corneo dell'epidermide e ne favorisce l'esfoliazione, rendendo la pelle più morbida ed idratata. Farmaci sistemici : sono somministrati in base all'entità della malattia; il ricorso a questi medicinali è indicato quando l'ipercheratosi e le manifestazioni ad essa associate sono diffuse e riguardano contemporaneamente più distretti del corpo;

: sono somministrati in base all'entità della malattia; il ricorso a questi medicinali è indicato quando l'ipercheratosi e le manifestazioni ad essa associate sono diffuse e riguardano contemporaneamente più distretti del corpo; Fototerapia: vengono utilizzate sorgenti artificiali di raggi UVA ed UVB, calibrati in maniera specifica per il singolo caso.

In presenza di calli e verruche si consigliano, in genere, altre terapie. Per i calli basta applicare un'imbottitura o una protezione sull'area interessata per ridurre il dolore (es. plantari ortopedici), mentre le verruche possono essere eliminate congelandole (ad esempio, mediante crioterapia, azoto liquido ecc.) oppure trattandole con il laser. In ogni caso, è opportuno attenersi strettamente alle indicazioni fornite dal dermatologo o dal proprio medico di base.