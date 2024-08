Iperandrogenismo: cos’è? Come si riconosce dai sintomi?

In questo articolo esamineremo cos'è l'iperandrogenismo, le sue possibili cause, i sintomi associati e le terapie disponibili.

I testicoli e le ovaie producono androgeni , con i testicoli che solitamente ne producono molti di più delle ovaie. Questo è il motivo per cui in passato sono definiti " ormoni maschili ". Gli androgeni sono prodotti anche dalle ghiandole surrenali (situate sopra i reni ), dalla pelle e dal tessuto adiposo nelle persone di qualsiasi sesso.

Possono essere prescritti diversi esami del sangue per aiutare a stabilire se esiste iperandrogenismo e, in caso affermativo, qual è la causa sottostante.

Trattamento

Il trattamento dipende dalla causa sottostante e può comportare farmaci come la pillola anticoncezionale per regolare i cicli mestruali.

Spesso, vengono implementate anche strategie cosmetiche e di stile di vita come la perdita di peso e la depilazione. La chirurgia viene eseguita per cause più rare come i tumori che producono androgeni.

Come si cura l’iperandrogenismo?

Il trattamento dell'iperandrogenismo dipende dalla causa sottostante e può comportare: farmaci, interventi chirurgici, stili di vita o una combinazione di questi.

Per esempio:

L'iperandrogenismo surrenale è rallentato dai corticosteroidi a basso dosaggio.

La rimozione chirurgica può essere necessaria per tumori ovarici, testicolari o surrenali. L'ovariectomia (rimozione chirurgica di una o entrambe le ovaie) può essere necessaria in caso di iperandrogenismo grave nelle persone in menopausa o perimenopausa.

Se si stanno assumendo farmaci che causano iperandrogenismo, il medico potrebbe consigliare di interrompere il farmaco o di assumerne uno diverso.

Un trattamento comune per l'iperandrogenismo sono anche i farmaci antiandrogeni: questi funzionano bloccando gli effetti degli androgeni, come il testosterone.

Farmaci per l’iperandrogenismo

Contraccettivi orali (pillola anticoncezionale) contenenti etinilestradiolo (estrogeno) e progesterone antiandrogeno : possono aiutare a curare l'acne, l'irsutismo e i periodi irregolari.

: possono aiutare a curare l'acne, l'irsutismo e i periodi irregolari. Spironolattone : questo antiandrogeno tratta l'acne ormonale e i peli eccessivi sul corpo.

: questo antiandrogeno tratta l'acne ormonale e i peli eccessivi sul corpo. Ciproterone: questo farmaco può aiutare a trattare la PCOS, ridurre i livelli di testosterone e ridurre la produzione di oli che causano l'acne.

