Iodio 131: Cos'è e A Cosa Serve? Iodio Radioattivo e Tiroide

Una volta assunto per via orale , lo iodio 131 viene assorbito dall' intestino , convogliato nel sangue e da qui assorbito dalla tiroide. Questa ghiandola è infatti avida di iodio, un minerale essenziale per la sintesi dei suoi ormoni ( T3 e T4 ); perciò, tanto più spiccata è la sua attività endocrina e tanto maggiore risulta la dose di iodio 131 assorbita (effetto "spugna"). Grazie ad un apparecchio in grado di captare le radiazioni emesse da questo isotopo e convertirle in immagini, durante la scintigrafia tiroidea il medico può valutare il grado di funzionalità della ghiandola.

L'aumentato tropismo della tiroide per lo iodio 131, già di per sé elevato, permette quindi di convogliare una notevole quantità di radiazioni alla ghiandola, risparmiando i tessuti circostanti dall'azione lesiva.

Trattamento dell'Ipertiroidismo

Terapia con Iodio 131: In Cosa Consiste?

Nel trattamento dell'ipertiroidismo, le dosi di iodio 131 sono molto superiori a quelle utilizzate a fini diagnostici; così, la radioattività intrinseca di questo isotopo finisce col produrre un danno irreversibile alle cellule della tiroide, migliorando il quadro dell'ipertiroidismo.

Sono in particolare le radiazioni β a produrre la maggior parte del danno; queste, a differenza dei raggi gamma, sono poco penetranti e dissipano la propria energia in breve spazio; di conseguenza l'irradiazione è circoscritta soprattutto intorno al punto di accumulo, quindi nel follicolo tiroideo, risparmiando i tessuti circostanti.

L'effetto terapeutico dello iodio 131 non è immediato, ma si espleta nel corso di alcuni mesi; nelle prime due settimane, in particolare, l'attività endocrina della tiroide tende ad aumentare a causa dell'infiammazione prodotta dal radiofarmaco (tireotossicosi con possibile accentuazione dei sintomi dell'ipertiroidismo), per poi scendere lentamente nelle settimane e nei mesi successivi. L'ipertiroidismo si risolve generalmente entro 2-3 mesi, anche se l'effetto terapeutico dello iodio si completa in un anno. Nel caso in cui dopo 4 mesi persista una condizione di ipertiroidismo si può prendere in considerazione la possibilità di una seconda dose terapeutica di 131I (maggiore della precedente).

Il numero di cellule tiroidee sopravissute al danno radioattivo condiziona l'attività residua della ghiandola; non è quindi un caso che l'effetto collaterale più comune sia proprio l'ipotiroidismo, una condizione opposta a quella di partenza in cui la tiroide secerne quantità insufficienti di ormoni. A differenza dell'ipertiroidismo, però, questa condizione può essere più facilmente controllata; nel caso dovesse manifestarsi un simile effetto collaterale, il paziente dovrà quindi assumere quotidianamente un farmaco per via orale (tipo eutirox) per tutto il resto della vita (che potrà condurre in maniera assolutamente normale).