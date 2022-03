Iodio Radioattivo: Indicazioni e Post-Trattamento

Indicazioni

Le indicazioni al trattamento con iodio radioattivo sono rappresentate essenzialmente dall'ipertiroidismo e dalle neoplasie della tiroide [(la terapia consente l'eliminazione di eventuali metastasi e tessuti tiroidei residui dopo intervento chirurgico (ablazione)].

Shutterstock

I pazienti devono comunque presentare caratteristiche idonee, dalle quali dipende l'efficacia terapeutica del trattamento. Tra i candidati rientrano quegli individui per cui l'asportazione della tiroide (tiroidectomia) è controindicata e tutti i pazienti in cui i trattamenti antitiroidei (farmaci tireostatici - tionamidi) non producono l'effetto sperato (recidive post-trattamento) o causano troppi effetti collaterali.

A titolo indicativo, il trattamento con iodio 131 con dosi medio-alte consente di ottenere la risoluzione dell'ipertiroidismo in oltre l'80% dei casi (con un'unica somministrazione).

Prima Parte: