Integratori per artrosi: a cosa servono, quando assumerli e quali sono i migliori

Nelle fasi iniziali, i momenti di crisi si alternano a periodi in cui il dolore è praticamente assente. Ciò non significa che i danni provocati dall'artrosi scompaiano: rimangono e non regrediscono. Anzi, nel corso degli anni, tendono a peggiorare e se prima il dolore era intensificato dagli sforzi e alleviato dal riposo, nelle fasi più avanzate può essere presente anche a riposo e ostacolare addirittura il riposo notturno.

Tra i fattori che favoriscono la comparsa dell'artrosi rientrano l' invecchiamento , gli eventi traumatici, le sollecitazioni eccessive e l'uso continuo di alcune articolazioni (ad esempio, per lo svolgimento di alcune attività lavorative e sportive). Anche infezioni, artrite reumatoide , difetti cartilaginei primitivi e malattie endocrino -metaboliche (come emocromatosi , diabete e gotta ) possono predisporre al disturbo.

Questo articolo spiega i benefici degli integratori per artrosi e come potrebbero aiutare con il dolore ai gomiti, alle ginocchia, alle dita delle mani e dei piedi , al collo e alla parte bassa della schiena causati dall'artrosi.

Se si soffre di artrosi o di un'altra condizione articolare, si potrebbe essere alla ricerca cercare integratori che possano alleviare il dolore alle articolazioni. Sul mercato sono disponibili numerosi integratori alimentari per il dolore articolare e spesso può essere difficile distinguere quelli che potrebbero essere efficaci da quelli che probabilmente non lo sono.

Quali sono i migliori integratori per artrosi?

Curcumina

La curcumina è il principio attivo della curcuma, una spezia utilizzata in cucina e come integratore alimentare. Si ritiene che la curcumina abbia proprietà antinfiammatorie e antiossidanti.

La curcumina è uno degli integratori per le articolazioni più studiati. Una meta-analisi del 2022 ha confrontato 12 studi che esploravano gli effetti della curcumina sui sintomi dell'osteoartrite e ha riscontrato un miglioramento complessivo significativamente ampio nell'intensità e nella funzione del dolore (Mathieu S, Soubrier M, Peirs C, Monfoulet LE, Boirie Y, Tournadre A. A meta-analysis of the impact of nutritional supplementation on osteoarthritis symptoms. Nutrients. 2022;14(8):1607). Ci sono stati anche moderati miglioramenti in altri sintomi dell'artrosi come rigidità, infiammazione e qualità della vita

Tuttavia, vale la pena notare che non tutti gli studi hanno avuto risultati simili e alcuni non hanno notato alcun miglioramento nelle persone che assumevano la curcumina.

Allo stesso modo, una revisione del 2018 ha elencato la curcumina come uno dei pochi integratori diversi che sembrava ridurre significativamente il dolore a breve termine (Liu X, Machado GC, Eyles JP, Ravi V, Hunter DJ. Dietary supplements for treating osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2018;52(3):167-175).

Glucosamina solfato

La glucosamina è una sostanza prodotta naturalmente dall'organismo a partire dal glucosio e dall'amminoacido glutammina. La glucosamina viene utilizzata per sintetizzare il glicosaminoglicano, un tipo di molecola fondamentale per la formazione e la riparazione della cartilagine e di altri tessuti del corpo.

Gli integratori di glucosamina solfato vengono assunti partendo dal presupposto che aumenteranno i livelli di glucosamina nel corpo a livelli tali da riparare (o addirittura invertire) il danno alla cartilagine articolare.

Sebbene le prove a sostegno dell'uso della glucosamina siano in gran parte contrastanti, studi europei hanno concluso che era efficace nell'alleviare il dolore articolare quanto paracetamolo e celecoxib (Reginster JY, Dudler J, Blicharski T, Pavelka K. Pharmaceutical-grade chondroitin sulfate is as effective as celecoxib and superior to placebo in symptomatic knee osteoarthritis: the chondroitin versus celecoxib versus Placebo Trial (concept). Ann Rheum Dis. 2017;76(9):1537-1543).

Condroitin solfato

La condroitina è il glicosaminoglicano più abbondante nella cartilagine e contribuisce alla resilienza della cartilagine. La condroitina è importante anche nel bloccare gli enzimi che possono distruggere la cartilagine.

Gli integratori di condroitin solfato hanno lo scopo di migliorare le proprietà di assorbimento degli urti del collagene e prevenire l'ulteriore rottura della cartilagine. Lo fanno aiutando le cellule della cartilagine a trattenere l'acqua e, se usati con la glucosamina, possono anche aiutare a invertire la perdita di cartilagine.

La condroitina è comunemente coformulata con la glucosamina.

Glucosamina e condroitina sono spesso assunte come terapia combinata per trattare l'osteoartrosi. Una revisione sistemica e una meta-analisi del 2023 hanno concluso che l'integratore combinato era efficace nel trattamento dell'osteoartrosi del ginocchio e presentava benefici rispetto ad altri tipi di trattamenti (Meng Z, Liu J, Zhou N. Efficacy and safety of the combination of glucosamine and chondroitin for knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Arch Orthop Trauma Surg. 2023;143(1):409-421).

Metilsulfonilmetano (MSM)

Alcuni ritengono che il metilsulfonilmetano, noto anche come MSM, favorisca la salute dei legamenti (i tessuti connettivi fibrosi che tengono insieme un'articolazione). La ricerca suggerisce che può anche aiutare a ridurre l'infiammazione e il dolore articolare (Butawan M, Benjamin RL, Bloomer RJ. Methylsulfonylmethane: applications and safety of a novel dietary supplement. Nutrients. 2017;9(3)).

L'MSM è disponibile come integratore individuale, ma si trova più comunemente in un integratore contenente glucosamina, condroitina o entrambi.

Acido ialuronico

L'acido ialuronico è un componente del fluido che lubrifica le articolazioni. Per questo motivo alcune ricerche ne hanno valutato l'utilizzo come integratore per i dolori articolari. Come tale, può essere iniettato direttamente nelle articolazioni o, con risultati meno provati, assunto come integratore orale.

Un piccolo, ma crescente numero di prove suggerisce che gli integratori possono aumentare la quantità di acido ialuronico nei fluidi articolari e alleviare il dolore e l'infiammazione. Come bonus, possono anche migliorare la qualità del sonno.

Una revisione degli studi del 2016 su questo integratore per l'artrosi del ginocchio ha concluso che si tratta di un trattamento sicuro ed efficace per il dolore lieve al ginocchio e può anche aiutare a prevenire l'artrosi (Oe M, Tashiro T, Yoshida H, et al. Oral hyaluronan relieves knee pain: A review. Nutr J. 2016;15:11).

Vitamina D

Il dolore articolare è comune nelle persone con bassi livelli di vitamina D. La carenza di vitamina D è comune nelle persone con artrite reumatoide e altre malattie articolari.

Gli effetti della vitamina D sul dolore articolare non sono stati ben studiati. Alcuni studi hanno riscontrato miglioramenti significativi nel dolore e nella funzionalità, ma finora i dati sono troppo limitati per supportare l'uso della vitamina D per il dolore articolare.

Altri integratori per l’artrosi

Altri integratori sembrano promettenti per alleviare i sintomi dell'artrosi, ma sono necessarie ulteriori ricerche per confermare se questi integratori alimentari siano efficaci o meno nel prevenire o trattare il dolore articolare. Alcuni di questi includono: collagene, olio di pesce e acidi grassi omega-3.