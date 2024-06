Integratori per articolazioni e cartilagine: quali sono i migliori e come scegliere

I dolori articolari riconoscono numerose cause. Tuttavia, quando si manifestano in combinazione con l' usura della cartilagine sono nella maggior parte dei casi conseguenza di patologie a carico dell' articolazione stessa , delle strutture ossee o di legamenti , tendini , borse o parti molli circostanti.

Questo articolo esplora alcuni degli integratori spesso commercializzati per alleviare il dolore articolare , aiutando a identificare opzioni promettenti per un'efficace gestione del disturbo.

I trattamenti convenzionali comprendono esercizio fisico , perdita di peso in eccesso, farmaci e dispositivi di supporto come bastoni o stampelle. Tuttavia, molte persone fanno ricorso anche agli integratori su consiglio del medico.

Quali scegliere

Quali sono i migliori integratori per articolazioni e cartilagine?

I migliori integratori per alleviare i dolori articolari includono curcuma, olio di pesce, collagene, condroitina e glucosamina.

Tener presente che l'integratore migliore per sé dipende da fattori come la propria storia medica, i sintomi e gli eventuali farmaci che si stanno assumendo.

Prima di vedere quali sono i migliori integratori per articolazioni e cartilagine è doverosa una premessa: gli effetti dei seguenti integratori sono stati testati nelle persone che vivono con l'artrosi, ma è importante notare che, sebbene alcuni prodotti possano aiutare ad alleviare i sintomi, non dovrebbero essere visti come sostituti del trattamento prescritto dal medico. Inoltre, è importante parlare sempre con il medico prima di assumere un nuovo integratore.

Curcuma

La curcuma è spesso utilizzata nella medicina tradizionale cinese e indiana. Conosciuta anche come Curcuma longa, la curcuma contiene curcumina, un composto antinfiammatorio che può aiutare a ridurre l'infiammazione causata dall'artrite, secondo una revisione sistematica e una meta-analisi di Frontiers In Immunology del 2022 (Zeng L, Yang T, Yang K, Yu G, Li J, Xiang W, Chen H. Efficacy and Safety of Curcumin and Curcuma longa Extract in the Treatment of Arthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trial. Front Immunol. 2022 Jul 22;13:891822).

La revisione esamina la somministrazione di curcumina e dell'estratto di Curcuma longa in oltre 2.000 partecipanti con diversi tipi di artrite, inclusa l'osteoartrosi. La curcumina e l'estratto di Curcuma longa hanno entrambi mostrato un potenziale nel migliorare i sintomi dell'artrite e nel ridurre l'infiammazione. Specifici per l'artrosi, gli estratti di curcumina e Curcuma longa hanno avuto effetti paragonabili ai farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) nel ridurre il dolore e la rigidità articolare e nel migliorare la funzionalità. Inoltre, se combinata con i FANS, gli effetti della curcumina erano più notevoli rispetto ai soli FANS. Tuttavia, i ricercatori sottolineano che sono necessari ulteriori studi per trarre conclusioni.

Olio di pesce

L'olio di pesce contiene acidi grassi omega-3, nutrienti essenziali che combattono l'infiammazione.

Ci sono studi limitati che hanno costantemente dimostrato i benefici dell'olio di pesce sulla salute delle articolazioni e della cartilagine.

Uno studio di controllo randomizzato del 2016 illustra che sia l'olio di pesce a basse che quelle ad alte dosi possono migliorare l'artrosi sintomatica del ginocchio (Hill CL, March LM, Aitken D, Lester SE, Battersby R, Hynes K, Fedorova T, Proudman SM, James M, Cleland LG, Jones G. Fish oil in knee osteoarthritis: a randomised clinical trial of low dose versus high dose. Ann Rheum Dis. 2016 Jan;75(1):23-9). Interessante è notare che il gruppo a cui è stato somministrato olio di pesce a basso dosaggio nello studio ha avuto un miglioramento maggiore nei punteggi di funzionalità e dolore rispetto al gruppo di olio di pesce ad alto dosaggio a due anni.

Sebbene gli studi siano promettenti, i protocolli terapeutici ottimali relativi all'integrazione di olio di pesce devono ancora essere determinati, quindi è necessario svolgere ulteriori ricerche.

Condroitina e glucosamina

La condroitina e la glucosamina sono componenti strutturali della cartilagine, il tessuto ammortizzante attorno alle articolazioni.

Gli integratori di condroitina provengono generalmente dalla cartilagine animale, mentre gli integratori di glucosamina sono costituiti da crostacei o vegetali. È stato suggerito che la condroitina e la glucosamina possano potenzialmente alleviare il dolore articolare e impedire la progressione del deterioramento articolare e della perdita di cartilagine. La condroitina e la glucosamina possono essere assunte singolarmente o in combinazione.

Una meta-analisi del 2018 ha rilevato che la condroitina era superiore al placebo nell'alleviare il dolore e nel migliorare la funzione fisica nei partecipanti con osteoartrite. Inoltre, la glucosamina ha mostrato un effetto significativo sulla riduzione della rigidità rispetto al placebo (Senftleber NK, Nielsen SM, Andersen JR, Bliddal H, Tarp S, Lauritzen L, Furst DE, Suarez-Almazor ME, Lyddiatt A, Christensen R. Marine Oil Supplements for Arthritis Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials. Nutrients. 2017 Jan 6;9(1):42).

Tuttavia, un'altra meta-analisi del 2018 che esaminava vari integratori per l'osteoartrosi ha concluso che la condroitina e la glucosamina, come integratori individuali, erano inefficaci o mostravano piccoli benefici (Zhu, X., Sang, L., Wu, D. et al. Effectiveness and safety of glucosamine and chondroitin for the treatment of osteoarthritis: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Orthop Surg Res 13, 170. 2018).

Recenti ricerche sulla condroitina e sulla glucosamina per l'osteoartrosi si concentrano maggiormente sulla combinazione di questi due integratori piuttosto che su di essi singolarmente. Una revisione sistematica e una meta-analisi del 2022 indicano che la combinazione di condroitina e glucosamina è più efficace rispetto al loro utilizzo singolarmente per il trattamento dell'osteoartrosi del ginocchio (Liu X, Machado GC, Eyles JP, Ravi V, Hunter DJ. Dietary supplements for treating osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2018 Feb;52(3):167-175).

Collagene

Il collagene è una proteina presente nelle ossa, nella cartilagine, nei muscoli, nella pelle e nei tendini; aiuta a mantenere questi tessuti forti per resistere allo stiramento. La maggior parte dei prodotti a base di collagene sul mercato derivano da fonti animali come pelli, tendini e ossa. Diversi tipi di prodotti a base di collagene sono stati studiati per la salute delle articolazioni, con il collagene di tipo II e il collagene idrolizzato che sono i più studiati nell'osteoartrosi.

Il collagene può aiutare a ridurre il dolore osseo correlato all'attività e a rafforzare tendini e legamenti. Una meta-analisi del 2019, pubblicata su International Orthopaedics, mostra che il collagene è efficace nel migliorare i sintomi dell'osteoartrosi (Wang Z, Wang R, Yao H, Yang J, Chen Y, Zhu Y, Lu C. Clinical Efficacy and Safety of Chondroitin Combined with Glucosamine in the Treatment of Knee Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Comput Math Methods Med. 2022 Jul 25;2022:5285244).

Tuttavia, una revisione dei nutrienti del 2023 sull'integrazione di collagene per la salute delle articolazioni spiega che, sebbene la maggior parte degli ingredienti di collagene studiati sembrino efficaci, vi sono molte variazioni nel modo in cui sono stati studiati, nella quantità assumerne e nel periodo di trattamento (Meng, Z., Liu, J. & Zhou, N. Efficacy and safety of the combination of glucosamine and chondroitin for knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Arch Orthop Trauma Surg 143, 409–421. 2023).