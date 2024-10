Integratori per acne: a cosa servono e quali sono i migliori

Mentre le terapie topiche e sistemiche, come i retinoidi e gli antibiotici , sono trattamenti consolidati, il ruolo degli integratori alimentari nella gestione dell'acne ha suscitato notevole interesse negli ultimi anni. Questo articolo approfondisce le prove scientifiche alla base di vari integratori e la loro potenziale efficacia nella gestione dell'acne.

L' acne è una delle patologie cutanee più comuni che colpisce milioni di persone in tutto il Mondo, spesso causando notevole disagio psicologico e influenzando la qualità della vita.

Oltre ai tipici trattamenti per l'acne come trattamenti topici da banco e farmaci da prescrizione, alcune vitamine , minerali e integratori possono aiutare a gestire i sintomi dell'acne, modulando l'infiammazione e supportare la sana funzione delle cellule della pelle.

L'acne è un disturbo infiammatorio della pelle che interessa il follicolo pilifero e le ghiandole sebacee che, funzionando più del normale, provocano un' aumentata secrezione di sebo . Allo stesso tempo, inoltre, vi è una contemporanea cheratinizzazione del dotto sebaceo, dovuta all'iperattività degli androgeni ( ormoni sessuali maschili presenti in piccole quantità anche nel corpo femminile).

Quali sono i migliori?

Lo zinco è uno degli integratori più studiati nel trattamento dell'acne.

Lo zinco svolge un ruolo fondamentale:

Nella modulazione del sistema immunitario

Nella riduzione dell'infiammazione

Nell'inibizione della crescita del Cutibacterium acnes, il batterio associato allo sviluppo dell'acne.

Una revisione sistematica pubblicata sul Journal of Drugs in Dermatology ha analizzato molteplici studi e ha concluso che lo zinco, in particolare sotto forma di gluconato di zinco o solfato di zinco, può ridurre significativamente le lesioni infiammatorie dell'acne. Si ritiene che le proprietà antinfiammatorie dello zinco derivino dalla sua capacità di sopprimere le citochine pro-infiammatorie e ridurre l'attivazione dei cheratinociti, fenomeno che contribuisce alla formazione di lesioni acneiche.

Gli acidi grassi Omega-3, in particolare EPA (acido eicosapentaenoico) e DHA (acido docosaesaenoico), sono ben noti per i loro effetti antiflogistici i e sono stati ampiamente studiati per il loro ruolo in varie condizioni infiammatorie, tra cui l'acne.

Uno studio randomizzato controllato pubblicato sulla rivista Lipids in Health and Disease ha scoperto che l'integrazione con acidi grassi Omega-3 ha ridotto significativamente il numero di lesioni infiammatorie dell'acne nei partecipanti dopo 10 settimane di trattamento. Lo studio ha suggerito che gli acidi grassi Omega-3 riducono la produzione di citochine pro-infiammatorie e leucotriene B4, un potente mediatore infiammatorio coinvolto nella patogenesi dell'acne.

La vitamina D, spesso soprannominata la "vitamina del sole", è fondamentale per mantenere la salute della pelle. Il suo ruolo nella gestione dell'acne è stato oggetto di recenti indagini, in particolare per le sue proprietà antinfiammatorie e antimicrobiche.

Una ricerca pubblicata sul Journal of Clinical Medicine ha dimostrato che gli individui affetti da acne tendono ad avere livelli di vitamina D più bassi rispetto a quelli che non soffrono di questa condizione. È stato dimostrato che l'integrazione con vitamina D riduce la gravità delle lesioni acneiche, probabilmente grazie alla sua capacità di modulare il sistema immunitario e ridurre l'infiammazione.

L'asse intestino-pelle è emerso come un'area di interesse significativa in dermatologia, con prove crescenti che suggeriscono che il microbiota intestinale può influenzare le condizioni della pelle, inclusa l'acne.

I probiotici, che sono microrganismi vivi che conferiscono benefici per la salute se consumati in quantità adeguate, sono stati studiati per il loro potenziale ruolo nella gestione dell'acne.

Una revisione pubblicata sul Journal of the American Academy of Dermatology ha evidenziato diversi studi che dimostrano che i probiotici possono aiutare a ridurre la gravità dell'acne modulando la risposta immunitaria e riducendo l'infiammazione.

Probiotici come le specie Lactobacillus e Bifidobacterium hanno mostrato risultati promettenti nel migliorare la funzione di barriera cutanea e nel ridurre la colonizzazione dei batteri che causano l'acne.

Vitamina A e suoi derivati

La vitamina A e i suoi derivati, noti come retinoidi, sono tra gli agenti più potenti nel trattamento dell'acne. Mentre i retinoidi topici sono ampiamente utilizzati, è stata esplorata anche l'integrazione orale con vitamina A.

Uno studio pubblicato sul Journal of Investigative Dermatology ha esaminato gli effetti dell'integrazione orale di vitamina A sull'acne e ha scoperto che dosi elevate possono ridurre il numero di lesioni acneiche. Tuttavia, è fondamentale notare che la vitamina A è una vitamina liposolubile e un'assunzione eccessiva può portare a tossicità. Pertanto, l'integrazione deve essere affrontata con cautela e sotto supervisione medica.

La nicotinamide, nota anche come vitamina B3, è un altro integratore con prove sostanziali a supporto del suo utilizzo nella gestione dell'acne. Possiede proprietà antinfiammatorie e ha dimostrato di ridurre la produzione di sebo, rendendolo particolarmente utile nel trattamento dell'acne.

Uno studio randomizzato controllato pubblicato sulla rivista Cutis ha dimostrato che la nicotinamide topica e orale può ridurre significativamente il numero di lesioni acneiche infiammatorie e non infiammatorie.

Lo studio ha evidenziato la capacità della nicotinamide di migliorare la funzione barriera della pelle e ridurre l'infiammazione, contribuendo alla sua efficacia nel trattamento dell'acne.

L'estratto di tè verde, ricco di polifenoli come l'epigallocatechina gallato (EGCG), è stato studiato per le sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Si pensa che questi composti riducano la produzione di sebo e inibiscano la crescita dei batteri che causano l'acne.

Uno studio pubblicato sul Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology ha scoperto che l'applicazione topica dell'estratto di tè verde ha ridotto significativamente la produzione di sebo e il numero di lesioni acneiche. Inoltre, le proprietà antiossidanti dell'EGCG aiutano a proteggere la pelle dallo stress ossidativo, che può esacerbare l'acne.

Il selenio è un oligoelemento con potenti proprietà antiossidanti, il cui ruolo nella salute della pelle è stato studiato. Agisce in sinergia con la vitamina E per proteggere le cellule dai danni ossidativi e ridurre l'infiammazione.

Una ricerca pubblicata sul Journal of Dermatological Science ha indicato che l'integrazione di selenio, in particolare in combinazione con la vitamina E, può ridurre la gravità dell'acne. Lo studio ha suggerito che le proprietà antiossidanti del selenio aiutano a neutralizzare i radicali liberi, che possono contribuire all'infiammazione e allo sviluppo dell'acne.