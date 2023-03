Insulinoma: sintomi, diagnosi e sopravvivenza

Cause

Come gli altri tumori solidi, anche i tumori del pancreas sono la conseguenza di un lento accumulo di mutazione da parte del DNA contenuto nelle cellule dell'organo interessato, il pancreas nel caso specifico; tali mutazioni, infatti, sono responsabili del fenomeno di proliferazione incontrollata che caratterizza la formazione e l'accrescimento delle neoplasie, soprattutto quelle maligne.

Attualmente, nonostante le numerose ricerche in merito, gli esperti non hanno ancora individuato ciò che di preciso scatena le mutazioni all'origine dei tumori del pancreas; tuttavia, è loro opinione che, sulla comparsa della neoplasia in questione, abbiano un'influenza più o meno importante fattori e condizioni come: