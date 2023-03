Insulino resistenza o resistenza insulinica: cosa è e perché fa male

Diagnosi Tralasciando esami specifici, molto costosi e limitati al campo della ricerca, nella pratica clinica si valutano le concentrazioni plasmatiche di glucosio e di insulina a digiuno. Talvolta si utilizza anche la classica curva glicemica, che in presenza di insulino-resistenza presenta un andamento relativamente normale, salvo presentare poi - a distanza di varie ore - un rapido declino della glicemia (dovuto all'iperinsulinemia).

Trattamento Il trattamento più efficace per l'insulino-resistenza è dato dalla pratica di regolare attività fisica, associata al dimagrimento e all'adozione di una dieta basata sulla moderazione calorica e sul consumo di alimenti a basso indice glicemico. Utili anche i presidi in grado di ridurre o rallentare l'assorbimento intestinale degli zuccheri (acarbosio ed integratori di fibra come il glucomannano e lo psillio). Alcuni farmaci utilizzati nella cura del diabete, come la metformina, si sono dimostrati efficaci anche nel trattamento dell'insulino-resistenza; tuttavia è molto importante intervenire prima di tutto sulla dieta e sul livello di attività fisica, ricorrendo alla terapia farmacologica solo quando le modifiche dello stile di vita non sono sufficienti.

* Le cellule dei tessuti muscolare e adiposo "assorbono" il glucosio ematico attraverso la membrana plasmatica. Si tratta di un processo di diffusione facilitata effettuato da una famiglia di trasportatori del glucosio, in parte presenti costitutivamente sulla superficie cellulare (GLUT1) ed in parte traslocati sulla membrana in risposta a diversi stimoli (GLUT4). Fra questi stimoli, il più potente e conosciuto è rappresentato dall'insulina.