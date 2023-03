Insulinemia - Curva Insulina: cos'è, a cosa serve e valori normali

Insulinemia è un termine medico che identifica la quantità di insulina presente nel sangue . La valutazione di questo parametro, eseguita su un piccolo campione ematico, risulta particolarmente utile per indagare l'origine di sintomi riconducibili all' ipoglicemia , cioè alla scarsità di glucosio nel sangue. L'azione dell'insulina favorisce infatti l'ingresso del glucosio ematico nelle cellule ; pertanto, di fronte a una carenza insulinica, i livelli glicemici si innalzano sensibilmente ( iperglicemia ), mentre quando l'insulina viene secreta in eccesso si registra una caduta della glicemia.

Nelle persone sane l'insulinemia non è costante, ma varia sensibilmente in relazione allo stato nutrizionale. Dopo un pasto i valori insulinemici aumentano sensibilmente, per poi ritornare ai livelli basali nel giro di un paio d'ore. Il picco raggiunto è tanto più consistente quanto maggiore è la quantità di zuccheri introdotta, mentre ha scarsa influenza il contenuto proteico e ancora meno quello lipidico. I grassi , al pari delle fibre , si oppongono ad eccessivi rialzi dell'insulinemia rallentando i tempi di digestione del pasto, quindi la velocità di assorbimento intestinale degli zuccheri; di conseguenza, il picco insulinemico raggiunto dopo un pasto completo risulta inferiore a quello registrato dopo il consumo di un'analoga quantità di zuccheri, scorporata da lipidi e fibre. Anche i livelli basali di insulina non sono perfettamente stabili; è stata infatti osservata una secrezione oscillatoria con periodi di 3-6 minuti. Dopo i pasti l'ampiezza di queste oscillazioni aumenta ma la periodicità rimane costante; si ritiene che tale fenomeno sia cruciale per mantenere costante la sensibilità delle cellule all'insulina. Per espletare la succitata azione ipoglicemizzante , l'insulina deve infatti interagire con specifici recettori posti sulle membrane cellulari . Quando i recettori perdono sensibilità nei confronti dell'insulina allora l'organismo cerca di compensare aumentando la secrezione pancreatica dell'ormone; in questi casi si parla di insulino- resistenza , condizione accompagnata da iperinsulinemia con glicemia normale o lievemente aumentata. Quando invece la sensibilità cellulare è normale, l'iperinsulinemia si accompagna ad ipoglicemia e a sintomi come:

Perché si Misura

A cosa serve l'Insulinemia o curva dell'insulina?

L'insulinemia misura la quantità di insulina nel sangue.

Talvolta, il monitoraggio dei livelli insulinemici viene eseguito durante il test di tolleranza al glucosio, quindi ad intervalli di tempo regolari dopo un dosaggio basale seguito dall'assunzione di 75 grammi di glucosio in soluzione acquosa. Tale esame risulta particolarmente utile per evidenziare le condizioni di insulino-resistenza.

Nei soggetti normali, l'insulinemia riconosce un picco di 6-10 volte il valore basale dopo 30-60 minuti, per poi cominciare a decrescere ai tempi 90', 120' e riportarsi a non più di 2 o 3 volte il valore basale fra i 180' ed i 240'. In caso di diabete di secondo tipo agli esordi, il picco raggiunto è spesso maggiore, mentre nel diabete di secondo tipo insulinodipendente, così come in quello di primo tipo, l'insulinemia rimane a livelli molto bassi.

Il dosaggio dell'insulinemia, unitamente a quello dei livelli ematici di Peptide C, aiuta a valutare il contributo dell'insulina endogena, quindi prodotta dall'organismo, e di quella somministrata dall'esterno (esogena).

Quando viene prescritto l'esame?

Il dosaggio dell'insulinemia viene prescritto dal medico nel caso siano riscontrati livelli eccessivamente bassi di glucosio nel sangue (ipoglicemia), accompagnati da sintomi quali sudorazione, palpitazioni, vertigini e svenimenti.

Oltre alla determinazione delle cause dell'ipoglicemia in pazienti con le relative manifestazioni, il dosaggio del'insulinemia viene indicato per:

Valutare la capacità di produzione di insulina da parte delle cellule beta del pancreas;

Confermare il sospetto di un'insulino-resistenza (condizione in cui le cellule dell'organismo sono resistenti agli effetti dell'insulina);

Monitorare e ottimizzare la terapia insulinica in un paziente affetto da diabete di tipo 2.

L'insulinemia può essere utile anche come supporto alla diagnosi di un insulinoma (tumore delle cellule beta del pancreas secernente insulina) e per verificarne la completa rimozione chirurgica.