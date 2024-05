Insulina settimanale: approvazione EMA, cos'è, come funziona

Il medicinale Awiqli® contenente insulina icodec somministrabile una sola volta a settimana ha ricevuto, a marzo 2024, il parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP, dall'inglese Commitee for Medicinal Products for Human Use) che ne ha raccomandato la concessione dell'autorizzazione al commercio.

Questo tipo di insulina verrà impiegata in particolar modo nei pazienti con diabete mellito di tipo 2 , mentre per quel che concerne i pazienti con diabete mellito di tipo 1 , l'uso del farmaco sarà disposto dal medico solo se si prevede un chiaro beneficio dalla somministrazione settimanale .

Come funziona l'insulina settimanale?

L'insulina icodec è un'insulina umana ad azione prolungata progettata in modo da coprire il fabbisogno di insulina basale per un'intera settimana. Ciò significa che, dopo la sua somministrazione, il suo effetto perdura per diverso tempo - in questo caso, una settimana - consentendo di ridurre drasticamente il numero di iniezioni che un paziente diabetico in terapia con insulina dovrebbe effettuare.

Difatti, attualmente, i pazienti con diabete che necessitano di una terapia con insulina devono fare almeno un'iniezione al giorno, per un totale di minimo 365 iniezioni l'anno. L'insulina icodec, invece, potendo essere somministrata una volta a settimana, porterà ad una diminuzione significativa del numero di iniezioni. Questo aspetto, come è facilmente intuibile, può rivelarsi vantaggioso per il paziente stesso in termini di qualità della vita e per la compliance al trattamento con insulina.